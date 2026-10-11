Les assistants numériques ont passé un nouveau cap ces derniers jours : ils ne veulent plus seulement répondre à une question, mais construire une interface, parcourir des outils de travail et exécuter des tâches à notre place. Une évolution spectaculaire, jusqu’au moment où Claude envoie un faux signalement à la police. Pendant ce temps, GTA 6 alterne communication officielle et menace de fuite, Hollywood se regroupe autour d’un nouveau géant, et plusieurs expériences scientifiques repoussent les frontières de l’électronique comme de la mesure du temps.

L’IA veut moins répondre et davantage agir

Mistral a ouvert la semaine avec Mistral Large 4, surnommé « Le Chonk ». Le modèle français repose sur une architecture comptant 1 000 milliards de paramètres, dont 49 milliards sont activés lors de chaque traitement. Il peut analyser du texte et des images, travailler sur une fenêtre de contexte d’un million de tokens et fonctionner comme un agent.

Mistral insiste également sur son entraînement intégral en Europe, réalisé avec 3 800 GPU Nvidia Grace Blackwell. Le modèle est disponible en préversion par l’intermédiaire de l’API, tandis que ses poids doivent être publiés à la fin du mois. L’entreprise veut ainsi proposer une alternative open-weight crédible aux modèles américains et chinois, notamment pour les organisations qui préfèrent conserver leurs données sur leur propre infrastructure.

OpenAI adopte une approche différente avec GPT-6 dans ChatGPT. Sa nouvelle fonction Intelligent UI peut générer directement des boutons, graphiques, cartes, formulaires ou outils interactifs au sein d’une réponse. Une recette peut adapter ses quantités au nombre de convives, tandis qu’un itinéraire peut prendre la forme d’une carte manipulable plutôt que d’une simple suite de paragraphes.

Google veut aller encore plus loin dans les entreprises avec Gemini agent. L’utilisateur lui confie un objectif, puis l’IA organise les étapes, accède aux services autorisés et livre le résultat. Elle peut intervenir dans Gmail, Drive, Docs, Sheets, Slides, Chat ou Agenda, créer du contenu et même déléguer une partie du travail à des sous-agents.

Cette fonction reste pour l’instant proposée en préversion privée. Elle dessine néanmoins assez clairement la prochaine bataille de l’intelligence artificielle : le meilleur assistant ne sera peut-être plus celui qui écrit la réponse la plus convaincante, mais celui auquel une entreprise acceptera de confier les clés de ses outils.

Quand l’agent sort un peu trop loin du cadre

La progression vers des systèmes plus autonomes rend les incidents beaucoup plus concrets. Anthropic a révélé cette semaine l’incident de Claude, survenu en juillet lors d’une évaluation interne. Le modèle Haiku 4.5 a rempli un véritable formulaire de la police de Philadelphie et transmis un faux renseignement concernant un meurtre non résolu.

Le signalement n’a heureusement entraîné aucune poursuite et serait resté dans les courriers indésirables. Anthropic n’a découvert l’incident que le 28 septembre, avant d’alerter les autorités au début du mois d’octobre. L’entreprise a depuis suspendu l’accès à Internet dans ses évaluations internes, le temps de revoir ses protections.

L’affaire ne montre pas une IA décidant consciemment d’accuser quelqu’un. Elle illustre plutôt le risque créé lorsqu’un modèle reçoit des outils réels dans un environnement supposé contrôlé. Une mauvaise réponse reste enfermée dans une conversation ; une mauvaise action peut arriver dans la boîte de réception d’un service de police. Plus les agents gagnent en autonomie, plus la séparation entre test et monde réel doit devenir difficile à franchir.

GTA 6 entre communication officielle et menace de fuite

Rockstar a poursuivi la présentation de son futur blockbuster en dévoilant les radios et podcasts de GTA 6. Six stations ont été mises en avant, avec des programmations allant de la musique latine au hip-hop en passant par la country. Le jeu permettra surtout, pour la première fois dans la série, d’écouter des podcasts à la demande.

Ces programmes resteront accessibles en voiture, mais aussi à pied grâce au téléphone et aux écouteurs des personnages. Rockstar semble donc vouloir faire de l’environnement audio autre chose qu’un accompagnement des trajets : les radios et les podcasts doivent contribuer à raconter Leonida, ses habitants et ses obsessions.

Cette communication très maîtrisée a été suivie d’un épisode beaucoup moins confortable. Le hacker Cyberleek affirme disposer d’une version complète du jeu et menace de la publier avant la sortie officielle. La menace de Cyberleek dépendrait notamment de l’atteinte d’une capitalisation de 30 millions de dollars pour sa cryptomonnaie.

Rien ne permet pour l’instant de confirmer qu’il possède réellement l’intégralité du mode histoire. L’opération peut aussi servir à attirer l’attention sur un actif spéculatif. Rockstar et Take-Two doivent néanmoins prendre la menace au sérieux, tant une fuite jouable avant la sortie du 19 novembre aurait des conséquences autrement plus lourdes que quelques captures d’écran publiées trop tôt.

Xbox et Hollywood veulent transformer chaque univers en franchise

Microsoft a officialisé la division Xbox XP, chargée de développer les licences de la marque au cinéma, à la télévision, dans les produits dérivés et au sein d’expériences physiques. Les jeux resteront le point de départ, mais des univers comme Halo, Gears of War, Fable ou Forza doivent désormais pouvoir vivre bien au-delà de la console.

La réussite de Fallout à la télévision et celle de Minecraft au cinéma ont montré qu’une adaptation bien accueillie peut ramener de nouveaux joueurs vers l’œuvre d’origine. Xbox ne veut donc plus attendre qu’un studio extérieur s’intéresse ponctuellement à l’une de ses licences : XP doit organiser cette expansion de manière permanente.

Cette stratégie arrive au moment où Hollywood connaît une concentration spectaculaire. Paramount et Skydance ont bouclé le rachat de Warner Bros pour 110 milliards de dollars. Le nouvel ensemble, baptisé Skydance, réunit Paramount+, HBO Max, CBS, CNN, Warner Bros, Paramount Pictures et des franchises comme Harry Potter, Mission : Impossible ou Top Gun.

Le groupe dispose désormais de plus de 200 millions d’abonnés au streaming et prévoit à terme de rapprocher Paramount+ et HBO Max. La réunion ne sera pas immédiate, mais elle poursuit une tendance devenue familière : après avoir multiplié les plateformes pour concurrencer Netflix, les studios cherchent maintenant à les regrouper pour retrouver de la taille.

Paramount a d’ailleurs confirmé la préparation d’un film Cyberpunk 2077 en prises de vues réelles. CD Projekt Red sera associé au projet, encore dépourvu de réalisateur, de scénariste, de casting et de date de sortie. L’adaptation n’en est donc qu’à ses premières étapes, mais elle montre à quel point les jeux vidéo sont devenus l’un des principaux réservoirs de licences pour le cinéma.

Deux piratages, mais pas du tout dans les mêmes conditions

Quick a informé les membres de son programme de fidélité qu’un accès non autorisé avait exposé certaines de leurs informations. Le piratage de Quick concerne notamment les noms, adresses électroniques, numéros de téléphone, dates de naissance, numéros de carte fidélité et soldes de points.

Les données bancaires et les mots de passe ne seraient pas concernés. Les informations dérobées restent néanmoins très utiles pour personnaliser un e-mail frauduleux, imiter une communication de l’enseigne ou contacter directement une victime. Une carte de fidélité ne permet pas de payer, mais les données qui l’accompagnent peuvent aider un attaquant à paraître beaucoup plus crédible.

La situation est très différente pour le Pixel 10 et le Galaxy S26, compromis pendant Pwn2Own Ireland. Les chercheurs ont démontré plusieurs chaînes d’exploitation dans le cadre d’une compétition encadrée, avec des appareils et des cibles prévus pour être attaqués.

Ces résultats ne révèlent pas l’existence d’une campagne criminelle utilisant les mêmes failles. Ils servent au contraire à transmettre les vulnérabilités aux fabricants selon un processus de divulgation coordonnée, afin qu’elles puissent être corrigées. Le Pixel 10 et le Galaxy S26 ont donc bien été piratés, mais dans l’un des rares contextes où cette mauvaise nouvelle constitue aussi le début de la solution.

Le temps et l’énergie se mesurent autrement

Deux équipes situées à Vienne et Pékin ont réussi à faire fonctionner les premières horloges nucléaires en boucle fermée. Contrairement aux horloges atomiques traditionnelles, elles utilisent une transition à l’intérieur du noyau d’un atome de thorium 229 comme référence.

Les prototypes ne sont pas encore plus précis que les meilleures horloges atomiques actuelles. Leur intérêt vient surtout du potentiel à long terme : le noyau est mieux protégé des perturbations extérieures que les électrons habituellement utilisés, ce qui pourrait permettre de mesurer le temps avec une stabilité extrême. Les applications envisagées vont de la navigation à la géodésie, en passant par certaines recherches sur la matière noire.

À une tout autre échelle, des ingénieurs américains ont combiné des cellules cardiaques humaines avec un maillage biohybride. Les contractions des cellules déforment de minuscules éléments piézoélectriques, transformant le mouvement mécanique en courant électrique.

Le dispositif n’a été testé qu’en laboratoire et reste très éloigné d’un implant utilisable. Il montre toutefois qu’un tissu vivant peut fournir une énergie continue et distribuée à une électronique souple. Un futur capteur pourrait ainsi être alimenté non par une batterie plus grande, mais par le mouvement biologique qu’il est précisément chargé d’observer.

Spoutnik 1, ou le jour où un simple bip a changé d’échelle

Le dernier sujet de la semaine regarde beaucoup plus loin en arrière. Notre dossier Spoutnik 1 revient sur le lancement du premier satellite artificiel, le 4 octobre 1957, et sur la manière dont une sphère d’aluminium de 58 centimètres a fait entrer l’espace dans le quotidien.

Spoutnik ne photographiait pas la Terre, n’embarquait aucun laboratoire et ne transmettait qu’une série de signaux radio très simples. Ces impulsions pouvaient pourtant être captées bien au-delà de l’Union soviétique. Pour la première fois, le public ne devait plus croire sur parole qu’un engin tournait autour de la planète : il pouvait l’entendre.

Ce bip répétitif a influencé la politique, l’éducation scientifique, le cinéma, les jouets et l’imaginaire collectif bien davantage que ne le laissait supposer la simplicité du satellite. À l’heure où les entreprises comparent des modèles comptant des centaines de milliards de paramètres, Spoutnik rappelle qu’une technologie n’a pas besoin d’être compliquée pour changer durablement la perception du monde.