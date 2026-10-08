GTA 6 : Rockstar dévoile les radios et confirme les podcasts

Rockstar Games continue son marketing autour de Grand Theft Auto VI (GTA 6) et dévoile aujourd’hui les radios qui seront à écouter dans le jeu. Il y a également la confirmation que des podcasts seront disponibles. Ce sera la première fois dans un jeu GTA.
Voici six radios de GTA 6 mises en avant par Rockstar Games, ainsi que leurs présentations :
Il se trouve qu’il est d’ores et déjà possible d’avoir un aperçu des radios. Rockstar Games propose une écoute sur son site. Il s’agit bien sûr d’extraits pour donner envie, il faudra attendre la sortie de GTA 6 le 19 novembre sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S pour avoir les versions complètes.
Concernant les podcasts, Rockstar Games indique :
De plus, pour la toute première fois, Grand Theft Auto VI propose une série de podcasts à la demande que Jason et Lucia pourront écouter en dehors de la radio hertzienne de Leonida. La radio et les podcasts sont accessibles aussi bien en voiture qu’à pied grâce à des casques et des écouteurs nouvellement intégrés, connectés à leurs smartphones.
Les précommandes ont ouvert le 25 juin. Vous pouvez directement passer depuis le PlayStation Store ou le Xbox Store. Mais si vous préférez les revendeurs pour la version « physique » et (surtout) un prix parfois inférieur à 79,99 euros ou 99,99 euros. Par exemple, le prix est de 60 euros chez Leclerc soit 25 % de remise. Voici les liens directs pour précommander GTA 6 chez les revendeurs :
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