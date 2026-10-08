GTA 6 : Rockstar dévoile les radios et confirme les podcasts

Rockstar Games continue son marketing autour de Grand Theft Auto VI (GTA 6) et dévoile aujourd’hui les radios qui seront à écouter dans le jeu. Il y a également la confirmation que des podcasts seront disponibles. Ce sera la première fois dans un jeu GTA.

Les radios à découvrir dans GTA 6

Voici six radios de GTA 6 mises en avant par Rockstar Games, ainsi que leurs présentations :

Cocoteo FM : c’est la station de référence de Leonida pour le meilleur de la musique latine moderne. Animée par El Martillo et La Gata, elle propose un répertoire allant de la bachata au merengue, en passant par le dembow et le reggaeton. Cocoteo FM, c’est la fête qui ne s’arrête jamais.

c’est la station de référence de Leonida pour le meilleur de la musique latine moderne. Animée par El Martillo et La Gata, elle propose un répertoire allant de la bachata au merengue, en passant par le dembow et le reggaeton. Cocoteo FM, c’est la fête qui ne s’arrête jamais. Back Country Radio : MW et Delta Dawne diffusent à plein volume de la musique country rebelle aux Grassrivers à Port Gellhorn et bien au-delà. Restez à l’écoute pour suivre les reportages de Mud Dog Mike, le reporter itinérant de Back Country, météorologue des marais et amant pas si secret de Delta, qui vous donne des nouvelles depuis le siège conducteur de son hydroglisseur des Grassrivers.

MW et Delta Dawne diffusent à plein volume de la musique country rebelle aux Grassrivers à Port Gellhorn et bien au-delà. Restez à l’écoute pour suivre les reportages de Mud Dog Mike, le reporter itinérant de Back Country, météorologue des marais et amant pas si secret de Delta, qui vous donne des nouvelles depuis le siège conducteur de son hydroglisseur des Grassrivers. AfroBank FM : mettez le feu avec Burna et Palmsy, le duo dynamique d’AfroBank FM qui vous propose le meilleur de la musique africaine, des classiques du XXe siècle aux perles méconnues, en passant par les sons contemporains comme l’amapiano, le 3-step et bien d’autres encore.

mettez le feu avec Burna et Palmsy, le duo dynamique d’AfroBank FM qui vous propose le meilleur de la musique africaine, des classiques du XXe siècle aux perles méconnues, en passant par les sons contemporains comme l’amapiano, le 3-step et bien d’autres encore. The Chamber 106.6 : le metal déchaîné débarque à Léonida. Plongez dans la fosse avec DJ Kerry et DJ Tom pour découvrir des décennies d’hymnes metal intemporels, alors qu’ils mettent à l’honneur les racines metal profondes de Léonida.

le metal déchaîné débarque à Léonida. Plongez dans la fosse avec DJ Kerry et DJ Tom pour découvrir des décennies d’hymnes metal intemporels, alors qu’ils mettent à l’honneur les racines metal profondes de Léonida. Flash FM : une véritable institution de Vice City qui vous propose le meilleur de la musique pop avec Robyn et Alex, de quoi vous faire danser à coup sûr où que vous soyez dans le Goodtime State.

une véritable institution de Vice City qui vous propose le meilleur de la musique pop avec Robyn et Alex, de quoi vous faire danser à coup sûr où que vous soyez dans le Goodtime State. Dirty South Classics : un petit avant-goût de l’hospitalité sudiste avec Trick et Trina qui vous font découvrir à fond les classiques du rap et du hip-hop régionaux. De la plage au quartier, personne ne représente Leonida et le Sud comme eux.

Il se trouve qu’il est d’ores et déjà possible d’avoir un aperçu des radios. Rockstar Games propose une écoute sur son site. Il s’agit bien sûr d’extraits pour donner envie, il faudra attendre la sortie de GTA 6 le 19 novembre sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S pour avoir les versions complètes.

Concernant les podcasts, Rockstar Games indique :

De plus, pour la toute première fois, Grand Theft Auto VI propose une série de podcasts à la demande que Jason et Lucia pourront écouter en dehors de la radio hertzienne de Leonida. La radio et les podcasts sont accessibles aussi bien en voiture qu’à pied grâce à des casques et des écouteurs nouvellement intégrés, connectés à leurs smartphones.

Où précommander GTA 6 au meilleur prix ?

Les précommandes ont ouvert le 25 juin. Vous pouvez directement passer depuis le PlayStation Store ou le Xbox Store. Mais si vous préférez les revendeurs pour la version « physique » et (surtout) un prix parfois inférieur à 79,99 euros ou 99,99 euros. Par exemple, le prix est de 60 euros chez Leclerc soit 25 % de remise. Voici les liens directs pour précommander GTA 6 chez les revendeurs :