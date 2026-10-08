TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet ChatGPT intègre GPT-6 pour tous et une interface intelligente
Internet

ChatGPT intègre GPT-6 pour tous et une interface intelligente

3 min.
8 Oct. 2026 • 9:52
0

OpenAI annonce le déploiement de GPT-6 dans ChatGPT avec une nouvelle fonction baptisée Intelligent UI (interface intelligente). Elle permet au chatbot IA de générer directement dans ses réponses des graphiques, des boutons, des formulaires et des outils interactifs adaptés à chaque demande.

ChatGPT Interface Intelligente

Des réponses qui deviennent de véritables interfaces

Avec son interface intelligente, ChatGPT ne se limite plus à produire du texte ou à afficher des images. L’IA choisit la présentation qu’elle juge la plus pertinente selon la question : comparaison côte à côte, diagramme interactif, carte, graphique ou simple réponse textuelle. OpenAI présente notamment des recettes dont les quantités s’adaptent au nombre de convives, des cartes pour préparer un itinéraire et des schémas permettant de comprendre le fonctionnement d’un vélo ou d’une aile d’avion.

Le système peut aussi créer un outil complet directement dans la conversation. L’utilisateur peut ainsi demander une calculatrice d’épargne, un répartiteur d’addition ou encore un petit jeu, sans devoir ouvrir un autre service. Les éléments générés restent utilisables dans la réponse et peuvent intégrer des boutons, des contrôles ou des champs modifiables.

OpenAI explique avoir développé une bibliothèque de composants natifs et un compilateur capable de créer l’interface pendant que le modèle génère sa réponse. Cette architecture permet d’afficher progressivement les éléments plutôt que d’attendre la fin du traitement, tout en laissant GPT-6 décider de leur organisation.

GPT-6 arrive pour tous dans ChatGPT

Cette évolution accompagne l’arrivée de deux modèles conçus pour les conversations courantes. GPT-6 Sol commence son déploiement auprès des utilisateurs Plus, Pro, Business et Enterprise, tandis que GPT-6 Luna doit rejoindre l’offre gratuite et Go dans la journée. Le déploiement concerne l’onglet Chat, sans changement annoncé pour les modèles utilisés par Work et Codex.

GPT-6 apporte également une modification importante au rythme des réponses. ChatGPT peut commencer à afficher une réponse pendant qu’il poursuit son raisonnement ou utilise des outils, puis enrichir progressivement le contenu avec les informations supplémentaires obtenues.

OpenAI veut toutefois éviter que chaque question se transforme en tableau de bord. Les utilisateurs qui préfèrent une présentation plus sobre peuvent réduire la quantité d’éléments visuels dans les paramètres de ChatGPT.

Cette évolution rapproche ChatGPT d’un logiciel capable de fabriquer son propre environnement d’utilisation à la demande. Au lieu de présenter systématiquement les informations dans la même fenêtre conversationnelle, GPT-6 peut désormais adapter la forme de l’interface à la tâche demandée.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

ChatGPT OpenAI Logos Internet

ChatGPT s’intègre à Gmail, le calendrier, Dropbox, Microsoft Teams et plus

ChatGPT OpenAI Logos Internet

ChatGPT atteint les 700 millions d’utilisateurs

ChatGPT Discussions Groupe Internet

ChatGPT ajoute les discussions de groupe

ChatGPT Publicite Visuelle Internet

ChatGPT teste l’affichage de publicités visuelles

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Claude Logo

Anthropic lance Claude Haiku 5.5, son petit modèle IA qui gagne en puissance

7 Oct. 2026 • 22:56
0 Internet

Anthropic lance Claude Haiku 5.5, une nouvelle version de son modèle d’intelligence artificielle le plus léger avec des performances...

jours-flash-prime-amazon-octobre-2026 Promos

[Màjx2 – Jour 2 – #Promo] Les Jours Flash Prime commencent : 48 heures de promotions sur Amazon

7 Oct. 2026 • 22:00
0
Forza Horizon 6 Voitures

Forza Horizon 6 sur PS5 est reporté à 2027 selon une fuite

7 Oct. 2026 • 20:45
1 Jeux vidéo

La version PS5 de Forza Horizon 6 va finalement sortir le 26 janvier 2027, selon une nouvelle fuite qui contredit directement la dernière...

Free Logo

Free assure que « beaucoup d’innovations vont arriver »

7 Oct. 2026 • 19:59
6 Internet

Free a teasé plusieurs nouveautés, parlant de « beaucoup d’innovations » et d’une mise en avant de...

Google SynthID Detecteur Contenu Genere Par IA

Le site SynthID de Google détecte les contenus générés par IA

7 Oct. 2026 • 19:40
0 Internet

Google annonce ouvrir son détecteur SynthID à tous les utilisateurs dans le monde pour vérifier l’origine de contenus...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple Watch Series 12 et Ultra 4 : des irritations au poignet pour certains

Apple Watch Series 12 et Ultra 4 : des irritations au poignet pour certains

8 Oct. 2026 • 9:16

image de l'article [Màjx2 – Jour 2 – #BonPlan] Jours Flash Prime : les meilleures promos Apple et les accessoires

[Màjx2 – Jour 2 – #BonPlan] Jours Flash Prime : les meilleures promos Apple et les accessoires

7 Oct. 2026 • 23:00

image de l'article [Màjx2 – Jour 2 – #Promo] Les Jours Flash Prime commencent : 48 heures de promotions sur Amazon

[Màjx2 – Jour 2 – #Promo] Les Jours Flash Prime commencent : 48 heures de promotions sur Amazon

7 Oct. 2026 • 22:00

image de l'article Apple ne liste plus les Magic Mouse/Trackpad compatibles avec les Mac Intel

Apple ne liste plus les Magic Mouse/Trackpad compatibles avec les Mac Intel

7 Oct. 2026 • 20:17

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site