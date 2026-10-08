ChatGPT intègre GPT-6 pour tous et une interface intelligente

OpenAI annonce le déploiement de GPT-6 dans ChatGPT avec une nouvelle fonction baptisée Intelligent UI (interface intelligente). Elle permet au chatbot IA de générer directement dans ses réponses des graphiques, des boutons, des formulaires et des outils interactifs adaptés à chaque demande.

Des réponses qui deviennent de véritables interfaces

Avec son interface intelligente, ChatGPT ne se limite plus à produire du texte ou à afficher des images. L’IA choisit la présentation qu’elle juge la plus pertinente selon la question : comparaison côte à côte, diagramme interactif, carte, graphique ou simple réponse textuelle. OpenAI présente notamment des recettes dont les quantités s’adaptent au nombre de convives, des cartes pour préparer un itinéraire et des schémas permettant de comprendre le fonctionnement d’un vélo ou d’une aile d’avion.

Le système peut aussi créer un outil complet directement dans la conversation. L’utilisateur peut ainsi demander une calculatrice d’épargne, un répartiteur d’addition ou encore un petit jeu, sans devoir ouvrir un autre service. Les éléments générés restent utilisables dans la réponse et peuvent intégrer des boutons, des contrôles ou des champs modifiables.

OpenAI explique avoir développé une bibliothèque de composants natifs et un compilateur capable de créer l’interface pendant que le modèle génère sa réponse. Cette architecture permet d’afficher progressivement les éléments plutôt que d’attendre la fin du traitement, tout en laissant GPT-6 décider de leur organisation.

GPT-6 arrive pour tous dans ChatGPT

Cette évolution accompagne l’arrivée de deux modèles conçus pour les conversations courantes. GPT-6 Sol commence son déploiement auprès des utilisateurs Plus, Pro, Business et Enterprise, tandis que GPT-6 Luna doit rejoindre l’offre gratuite et Go dans la journée. Le déploiement concerne l’onglet Chat, sans changement annoncé pour les modèles utilisés par Work et Codex.

GPT-6 apporte également une modification importante au rythme des réponses. ChatGPT peut commencer à afficher une réponse pendant qu’il poursuit son raisonnement ou utilise des outils, puis enrichir progressivement le contenu avec les informations supplémentaires obtenues.

OpenAI veut toutefois éviter que chaque question se transforme en tableau de bord. Les utilisateurs qui préfèrent une présentation plus sobre peuvent réduire la quantité d’éléments visuels dans les paramètres de ChatGPT.

Cette évolution rapproche ChatGPT d’un logiciel capable de fabriquer son propre environnement d’utilisation à la demande. Au lieu de présenter systématiquement les informations dans la même fenêtre conversationnelle, GPT-6 peut désormais adapter la forme de l’interface à la tâche demandée.