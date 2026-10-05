ChatGPT teste l’affichage de publicités visuelles

OpenAI va tester un nouveau format de publicités visuelles dans ChatGPT à partir de la fin du mois. Les pubs apparaîtront pendant la génération d’images IA et présenteront notamment des produits ou services sous forme de visuels.

Encore plus de pubs sur ChatGPT

OpenAI présente ce format comme une nouvelle manière de montrer comment un produit ou un service peut s’intégrer dans la vie quotidienne. Les publicités pourront ainsi utiliser des images d’inspiration, montrer un produit en situation ou illustrer l’expérience proposée par une marque. Le test commencera avec un premier groupe d’annonceurs américains.

Ces publicités seront clairement identifiées comme telles et resteront séparées de l’image IA générée par ChatGPT. OpenAI insiste également sur un point déjà avancé pour ses autres formats publicitaires : les annonces ne modifieront pas les réponses générées par le modèle et les annonceurs ne pourront pas influencer le contenu de ChatGPT.

Ce placement élargit surtout l’espace publicitaire disponible dans ChatGPT. Jusqu’à présent, les annonces testées par OpenAI apparaissaient sous les réponses, avec le nom de l’annonceur, son logo, un titre, une description, une page de destination et éventuellement un visuel. Le nouveau format exploite directement l’interface de génération d’images pendant que l’utilisateur attend le résultat demandé.

Les publicités sur ChatGPT ne concernent par ailleurs pas les abonnements Plus, Pro, Business, Enterprise et Edu. OpenAI indique que les annonces peuvent apparaître sur l’offre gratuite et Go, tandis que son déploiement publicitaire a déjà atteint 31 pays européens, dont la France.

OpenAI développe aussi la mesure publicitaire

Le nouveau format accompagne une extension importante des outils destinés aux annonceurs. OpenAI ajoute notamment de nouveaux partenaires pour exploiter les données de conversion et mesurer les performances des campagnes avec des solutions couvrant l’attribution, les conversions et la mesure de l’impact publicitaire.

L’entreprise d’intelligence artificielle veut également améliorer la mesure de la pertinence et de la sécurité des publicités. Elle travaille notamment sur des évaluations de la compatibilité des annonces avec le contexte dans lequel elles apparaissent afin d’éviter leur diffusion dans des conversations sensibles ou inadaptées aux marques.

Cette évolution marque une nouvelle étape dans la stratégie publicitaire d’OpenAI. Après avoir mis en place les publicités dans ChatGPT aux États-Unis en février puis les avoir étendues à l’Europe quelques mois plus tard, l’entreprise cherche désormais à multiplier les formats et les possibilités de mesure, tout en maintenant une séparation entre les publicités et les réponses du modèle.