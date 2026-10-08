Xbox lance XP pour transformer ses jeux en films, séries et expériences interactives

Microsoft veut exploiter au maximum les franchises les plus célèbres de la plateforme Xbox. Le groupe officialise XP, une nouvelle division chargée de développer ses univers dans le cinéma, les séries télévisées, les produits dérivés, les événements et les expériences physiques. Une stratégie qui pourrait ouvrir davantage encore les portes d’Hollywood à des franchises comme Gears of War, Fable, Forza ou bien encore Halo.

Xbox veut construire des franchises au-delà du jeu vidéo

XP sera dirigée par Kayleen Walters, jusqu’ici cadre chez Mojang et auparavant passée par Lucasfilm. Microsoft explique vouloir « créer davantage de façons de découvrir les mondes que nous aimons », tout en rappelant que les jeux resteront au cœur de ses propriétés intellectuelles.

La division s’articulera autour de quatre branches. Xbox Pictures supervisera les adaptations pour le cinéma et la télévision, Xbox Products prendra en charge les produits dérivés, Xbox Places développera événements, attractions et expériences immersives, tandis que Xbox Partnerships organisera les collaborations avec les marques et créateurs.

Fallout et Minecraft ont montré le potentiel des adaptations

Microsoft a déjà un pied dans le cross-média. La série Fallout s’est imposée comme l’un des succès de Prime Video, tandis que le film Minecraft a rencontré cartonné au box-office. D’autres projets sont déjà engagés, notamment un film Sea of Thieves ainsi qu’un métrage en prises de vues réelles et une série animée autour de Gears of War pour Netflix.

Xbox cherchait depuis plusieurs trimestres à multiplier les adaptations de ses licences. Le catalogue de la plateforme noire et verte s’est considérablement enrichi avec Bethesda et Activision Blizzard, donnant ainsi accès à des univers aussi populaires que Doom, Diablo, Warcraft ou The Elder Scrolls.

Avec XP, Xbox formalise donc une ambition largement éventée, soit transformer ses grandes sagas en franchises de divertissement capables d’exister sur les écrans, dans les boutiques (goodies) et jusqu’aux attractions physiques (bientôt un parc d’attraction Xbox ?).