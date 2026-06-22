Le jeu Sea of Thieves va avoir le droit à un film

Microsoft a officialisé la mise en chantier d’une adaptation cinématographique en prise de vues réelles de Sea of Thieves, le populaire jeu de pirates développé par Rare depuis 2018. Le film sera produit par Destin Daniel Cretton, réalisateur de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux chez Marvel et du prochain Spider-Man : Brand New Day, même s’il ne devrait pas en assurer la réalisation.

Matt Booty, directeur du contenu chez Xbox, a mis le doigt sur la complexité centrale de cette adaptation : « Le personnage principal d’un jeu Sea of Thieves est en fait le joueur et la communauté », a -t-il déclaré à Entertainment Weekly. Contrairement à un Halo ou un Gears of War dotés de protagonistes identifiés et d’une mythologie narrative dense, Sea of Thieves est un cas à part sans héros central ni intrigue linéaire.

Matt Booty a néanmoins esquissé la piste retenue pour contourner cet obstacle : « Ce n’est pas : « Qui sont les personnages principaux ? Quelle est l’intrigue ? » C’est un jeu très social, mais il y a un ton dans Sea of Thieves. Il est basé sur une communauté très coopérative, donc vous pouvez commencer à percevoir à quoi cela va ressembler ». Le film misera donc sur l’atmosphère, l’humour et la dynamique de groupe plutôt que sur une structure héroïque classique, un défi scénaristique que le profil de Destin Daniel Cretton, rompu aux récits d’équipe, semble pensé pour relever.

De plus en plus de films et séries basés sur les jeux vidéo

Sea of Thieves s’ajoute à une liste de films et séries à Hollywood qui dépasse désormais la douzaine de projets simultanés. A Minecraft Movie Squared est en développement chez Warner Bros, des séries et films Gears of War et Minecraft avancent chez Netflix, Amazon prépare une adaptation de Wolfenstein, et l’univers Fallout s’étend entre sa série à succès et un projet de télé-réalité.

Cette frénésie de licences contraste avec une réalité plus sombre au sein de la division Xbox, où des menaces de licenciements pèsent sur les équipes de développement. Microsoft transforme agressivement son catalogue en propriétés intellectuelles hollywoodiennes au moment même où ses studios internes traversent une période de turbulences sociales, une contradiction que l’industrie observe avec une attention croissante.