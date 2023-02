Meta annoncerait bien une nouvelle vague de licenciements

Après l’annonce l’an dernier du licenciement d’environ 11 000 employés (soit 13% des effectifs de Meta), on pensait la purge terminée chez Meta, et ce malgré la rumeur récente assez vite démentie d’une nouvelle vague de licenciements. Finalement, il semble bien que le Financial Times avait vu juste : si l’on en croit le très sérieux Washington Post, Meta envisagerait bien de se séparer à nouveau de plusieurs milliers d’employés dès cette année, alors même que Zuckerberg en personne avait promis de ne plus faire de coupes sombres en 2023.

Meta devrait ainsi réduire la voilure dans les divisions qui perdent actuellement de l’argent (aie le métavers et le Meta Quest) et n’hésiterait pas non plus à réduire le nombre de managers et de chefs d’équipes. Les cadres dirigeants du groupe devront in fine gérer un plus grand nombre d’employés. On note que Meta n’a pas souhaité commenter cette information, ce qui n’est généralement pas bon signe…

Pour rappel, de nombreuses entreprises de la tech ont annoncé des licenciements en masse ces derniers mois, notamment Amazon, Google, Microsoft, Spotify, Snapchat ou bien encore GitHub.