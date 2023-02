Meta (Facebook, Instagram) prépare une nouvelle vague de licenciements

Meta, la maison-mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, va encore licencier. Le groupe avait déjà annoncé en novembre se séparer de 11 000 employés, soit 13% de son effectif. Voilà qu’une nouvelle vague de licenciements va voir le jour.

Selon le Financial Times, Meta a retardé la finalisation du budget de plusieurs équipes alors qu’elle se prépare à annoncer une nouvelle vague de suppressions d’emplois. En conséquence, aucun travail n’a été effectué car les responsables n’ont pas été en mesure de planifier leur charge de travail. De fait, les projets qui prennent habituellement quelques jours pour être approuvés prennent maintenant environ un mois. Il s’agit même de domaines prioritaires pour la société, tels que le métavers et la publicité.

Au début du mois, Mark Zuckerberg, le patron de Meta, a révélé que 2023 serait « l’année de l’efficacité » pour l’entreprise. « Nous nous concentrons sur le fait de devenir une organisation plus forte et plus agile », a-t-il déclaré. Cependant, un employé de Meta ne semble pas de cet avis. « Honnêtement, c’est encore le bazar », selon lui. « L’année de l’efficacité démarre avec un groupe de personnes payées pour ne rien faire ». Meta n’a pas encore fait de commentaire sur cette affaire.

De nombreuses entreprises tech ont annoncé des licenciements ces derniers mois. Il y a notamment eu Amazon, Google, Microsoft, Spotify, Snapchat ou encore GitHub.