Snap (Snapchat) va licencier 20% de ses effectifs

Snap, la société derrière le réseau social Snapchat, compte licencier 20% de ses effectifs. Le groupe compte actuellement un peu plus de 6 400 employés, signifiant que plus de 1 200 d’entre eux vont perdre leur emploi.

La restructuration intervient un peu plus d’un mois après que Snap a affiché la plus faible croissance de son chiffre d’affaires trimestriel en tant que société publique, manquant les attentes de Wall Street qui avaient été revues à la baisse après un avertissement sur les bénéfices le mois précédent. Les actions de Snap ont chuté de plus de 85% au cours de l’année écoulée.

Les premiers licenciements ont lieu aujourd’hui, rapporte The Verge. Certaines sections de l’entreprise seront plus touchées que d’autres. Par exemple, l’équipe qui travaille sur les moyens pour les développeurs de créér des mini-applications et des jeux à l’intérieur de Snapchat sera sévèrement touchée. Zenly, l’application de cartographie sociale achetée par Snap en 2017 et gérée séparément depuis, subira également licenciements notables.

La division matérielle de Snap, responsable des lunettes de réalité augmentée Spectacles et du drone caméra Pixy (qui a été récemment annulé après quelques mois de commercialisation) sera également licenciée. L’organisation des ventes de publicités de la société est également en cours de restructuration, avec le départ de Jeremi Gorman, directeur commercial de Snap, qui va gérer les publicités pour Netflix.