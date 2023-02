GitHub licencie 10% de ses employés et bascule exclusivement en télétravail

Les mauvaises nouvelles en rapport avec les licenciements continuent dans le monde de la tech, avec GitHub qui s’ajoute à la liste. La plateforme en ligne, qui se veut très populaire auprès des développeurs pour l’hébergement du code de leurs applications/services, va se séparer de 10% de ses employés. Le groupe compte 3 000 employés au total.

De plus, GitHub va fermer tous ses bureaux physiques et les employés restants travailleront désormais en télétravail. Parmi les autres mesures de réduction des coûts, il y a le fait d’arrêter l’utilisation de Slack pour basculer sur Microsoft Teams et l’augmentation de la durée du cycle de rafraîchissement ou de mise à niveau du matériel informatique portable d’un employé de trois à quatre ans.

Dans un e-mail adressé à l’ensemble de l’entreprise, Thomas Dohmke, PDG de GitHub, a déclaré que l’entreprise se concentrera fortement sur l’intelligence artificielle à l’avenir et qu’il souhaite que GitHub soit le « système d’ingénierie privilégiant les développeurs pour le monde de demain ».

Pour rappel, Microsoft a racheté GitHub en 2018 pour 7,5 milliards de dollars. Il se trouve que Microsoft a également annoncé le licenciement de plusieurs employés. Le mois dernier, Satya Nadella, patron de Microsoft, a fait savoir que l’entreprise se séparerait de 10 000 employés.