Facebook atteint le cap des 2 milliards d’utilisateurs au quotidien

Meta a publié ses résultats financiers pour le quatrième trimestre de 2022 et c’est notamment l’occasion d’apprendre que son réseau social Facebook compte désormais 2 milliards d’utilisateurs au quotidien.

2 milliards d’utilisateurs chaque jour sur Facebook

Facebook compte donc 2 milliards d’utilisateurs au quotidien, ce qui représente une hausse de 4% par rapport à la même période un an plus tôt. Si l’on prend en compte la donnée mensuelle, il y a 2,96 milliards d’utilisateurs, en hausse de 2% sur un an. Pour ce qui est de la famille des applications (Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp), il y a 2,96 milliards d’utilisateurs au quotidien (+5%) et 3,74 milliards (+4%) chaque mois.

Sur la partie des finances, Meta a eu un chiffre d’affaires de 32,17 milliards de dollars au quatrième trimestre de 2022. Cela représente une baisse de 4% sur un an, mais cela reste malgré tout supérieur aux attentes des marchés qui misaient sur 31,53 milliards de dollars. Le bénéfice net s’établit cette fois 4,65 milliards de dollars, en recul de 55%. Le bénéfice par action, quant à lui, est de 1,76 dollar, en recul de 52%. Dernier point, le revenu moyen par utilisateur (ARPU) s’est établi à 10,86 dollars, là où les marchés s’attendaient à 10,63 dollars.

Pour l’année 2022 au complet, le chiffre d’affaires a été de 116,61 milliards de dollars (en recul de 1%), le bénéfice net de 23,2 milliards de dollars (en recul de 41%) et le bénéfice par action de 8,59 dollars (en recul de 38%).

« Notre communauté continue de croître et je suis heureux de l’engagement fort dans toutes nos applications. Facebook vient de franchir le cap des 2 milliards d’actifs quotidiens », a déclaré Mark Zuckerberg, fondateur et PDG de Meta. « Les progrès que nous réalisons sur notre moteur de découverte de l’intelligence artificielle et sur les Reels en sont les principaux moteurs. Au-delà, notre thème de gestion pour 2023 est « l’année de l’efficacité » et nous nous attachons à devenir une entreprise plus forte et plus agile ».

L’action de Meta s’envole à la suite des résultats financiers, avec un prix de 179,34 dollars, en hausse de plus de 17% en post-séance à la Bourse.