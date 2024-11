Facebook et Instagram : des publicités moins personnalisées et 40% de réduction pour l’abonnement sans pub

Meta, maison-mère de Facebook et Instagram, a annoncé permettre d’opter pour des publicités moins personnalisées, et donc moins gourmandes en données personnelles, à ses utilisateurs dans l’Union européenne, alors que le groupe est soupçonné d’enfreindre les règles de l’Union européenne.

Les internautes européens accédant gratuitement à Facebook et Instagram auront désormais la possibilité de choisir entre des publicités personnalisées, basées sur leurs données personnelles, ou « des publicités moins personnalisées », a expliqué le groupe dans un communiqué. Celles-ci seront « basées uniquement sur le contexte — ce qu’une personne voit lors d’une session particulière sur Facebook et Instagram — et sur un ensemble minimal de data, notamment l’âge, la localisation et le genre d’une personne », promet Meta.

Mais s’il fait ce choix, l’utilisateur ne pourra pas passer certaines publicités, qui resteront affichées pendant quelques secondes. La maison-mère a également annoncé une réduction de 40% du prix de l’abonnement sans publicité, passant de 12,99€/mois à 7,99€/mois sur mobile.

Meta a instauré cet abonnement sans publicité dans les pays de l’Union européenne fin 2023 afin de se conformer à l’évolution des exigences réglementaires du règlement général sur la protection des données (RGPD) et celui sur les marchés numériques (DMA). Cette formule était présentée par le groupe de Mark Zuckerberg comme une façon de se mettre en conformité avec les règles européennes sur le traitement des données personnelles, qui lui ont déjà valu plusieurs condamnations et amendes.

« Malgré nos efforts concertés pour nous conformer à la réglementation européenne, nous avons continué à recevoir des demandes supplémentaires de la part des régulateurs qui vont au-delà de ce qui est écrit dans la loi », a regretté le groupe. « C’est pourquoi nous lançons ces nouvelles options ».