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GTA 6 : Xbox dément avoir les droits exclusifs du cloud gaming

3 min.
7 Oct. 2026 • 7:05
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Xbox a tenu à démentir une information de The Verge qui affirme que le concurrent de PlayStation a obtenu les droits de cloud gaming (streaming) exclusifs pour Grand Theft Auto VI (GTA 6).

GTA 6 Lucia Jason Voiture Piercing

Pas de GTA 6 en cloud gaming exclusif et pas jouable sur PC en streaming

C’est Matthew Ball, le directeur de la stratégie chez Xbox, qui a tenu à démentir l’information sur X/Twitter :

Bien que l’enthousiasme pour GTA VI et Xbox soit formidable à voir, cela a également donné lieu à certaines informations erronées. Nous avons hâte de lancer GTA VI sur Xbox le 19 novembre, mais le jeu ne sera pas diffusé en streaming de manière exclusive ni sur PC.

The Verge affirme qu’Asha Sharma, la patronne de Xbox, a annoncé aux employés que Microsoft s’apprêtait à mener une initiative autour de Grand Theft Auto VI que « nul autre éditeur de console ne mène ». Le site a ensuite assuré que Xbox avait obtenu en exclusivité les droits de streaming pour que les joueurs puissent profiter du prochain jeu de Rockstar Games via le cloud gaming.

C’est une annonce notable en soi et cela aurait signifié que les joueurs PC auraient même pu jouer à GTA 6 grâce au cloud gaming. Mais comme l’a fait comprendre Matthew Ball, c’est une fausse information.

En soi, un tel partenariat pouvait étonner. Depuis le départ, les présentations de GTA 6, que ce soit les deux premières bandes-annonces ou l’aperçu étendu, ont été réalisées sur PlayStation 5. Cela s’explique par un partenariat commercial entre Sony et Rockstar Games. Le fait que Xbox obtienne soudainement les droits de streaming exclusifs, même temporairement, peut donc surprendre.

GTA 6 sortira le 19 novembre prochain sur PS5 et Xbox Series X/S. Il n’y a pas encore de version PC annoncée, même si on se doute qu’elle arrivera un jour. C’était déjà le même scénario avec les précédents opus.

Où précommander GTA 6 au meilleur prix ?

Les précommandes ont ouvert le 25 juin. Vous pouvez directement passer depuis le PlayStation Store ou le Xbox Store. Mais si vous préférez les revendeurs pour la version « physique » et (surtout) un prix parfois inférieur à 79,99 euros ou 99,99 euros. Par exemple, le prix est de 60 euros chez Leclerc soit 25 % de remise. Voici les liens directs pour précommander GTA 6 chez les revendeurs :

  • Amazon (60 euros au lieu de 79,99 euros) [actuellement indisponible]
  • Leclerc (60 euros au lieu de 79,99 euros)
  • Auchan (60 euros au lieu de 79,99 euros)
  • Cdiscount (50 euros pour les nouveaux clients avec le code HELLO10 ou 60 euros pour les autres)
  • Joybuy (60 euros au lieu de 79,99 euros)
  • Fnac
  • Micromania (+ 20 euros en bon d’achat)
  • Carrefour
  • Cultura

 

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