Transformers : Michael Bay pourrait revenir à la réalisation avec Steven Spielberg en « superviseur » créatif

Paramount veut manifestement renouer avec les origines de Transformers. Steven Spielberg va reprendre un rôle créatif renforcé sur le prochain film en prises de vues réelles, tandis que Michael Bay est actuellement en négociations pour revenir derrière la caméra, près de dix ans après Transformers: The Last Knight.

Steven Spielberg supervisera le nouveau Transformers

Producteur exécutif historique de la saga, Spielberg supervisera désormais l’ensemble des aspects créatifs aux côtés du producteur Lorenzo di Bonaventura. L’objectif serait de retrouver l’esprit des premiers longs-métrages, auxquels Spielberg avait été étroitement associé lors du lancement de la franchise en 2007.

Michael Bay, qui a réalisé les cinq premiers films Transformers entre 2007 et 2017, négocie de son côté son retour à la réalisation. Aucun accord définitif n’a encore été annoncé, sachant que le cinéaste reste parallèlement attaché à d’autres projets, notamment l’adaptation d’OutRun.

Un scénario signé Jason Fuchs

Ce nouvel opus repose sur un scénario de Jason Fuchs, scénariste et cocréateur de It: Welcome to Derry. L’histoire se déroulera à l’époque actuelle, mais Paramount conserve pour l’instant le reste de l’intrigue sous silence. Pas d’infos non plus sur le casting.

C’est peu dire en outre que le retour de la franchise intervient dans un contexte de profonde réorganisation chez Paramount, désormais intégré au nouveau groupe Skydance après le rapprochement avec Warner Bros..

Le crossover avec G.I. Joe abandonné

Le projet marque également un changement de stratégie. Le crossover entre Transformers et G.I. Joe, pourtant amorcé à la fin de Rise of the Beasts, n’est plus en développement. Paramount préfère donc désormais relancer séparément les deux franchises.

Après Bumblebee, Rise of the Beasts et Transformers One, ce possible retour du tandem Bay-Spielberg montre que Paramount cherche moins à réinventer totalement la licence qu’à retrouver la formule spectaculaire qui avait transformé Transformers en phénomène mondial.