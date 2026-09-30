ChatGPT lance un abonnement Pro à 510 €/mois et bride celui à 229 €

OpenAI lance ChatGPT Pro 500, un nouvel abonnement facturé 500 dollars par mois aux États-Unis et 510 euros par mois en France. Il est destiné aux utilisateurs ayant besoin des plus gros quotas de calcul pour le chatbot IA. Dans le même temps, l’entreprise réduit de moitié plusieurs limites du forfait à 229 euros.

Un abonnement ChatGPT qui mise sur la vitesse

Annoncé lors du DevDay 2026, l’abonnement Pro à 510 euros devient l’offre la plus chère de ChatGPT. Il comprend l’allocation d’utilisation la plus élevée proposée par OpenAI et donne accès à Ultrafast, un mode de calcul accéléré pour GPT-6 Astra dans ChatGPT Work et Codex. OpenAI indique que ce mode peut produire jusqu’à 300 tokens par seconde dans Codex, soit jusqu’à huit fois la vitesse standard de génération.

Le nouveau forfait vise donc principalement les utilisateurs qui exécutent de longues tâches de programmation, de recherche ou d’automatisation et qui peuvent réellement exploiter davantage de calcul. Ultrafast reste toutefois réservé à l’abonnement le plus cher au lancement : OpenAI précise qu’il n’est pas accessible les autres abonnements, même en achetant des crédits supplémentaires.

Le prix de 510 euros par mois représente une hausse de 281 euros par rapport au précédent abonnement personnel le plus cher. Sur une année, la facture atteint donc 6 120 euros, ce qui positionne clairement cette formule sur un marché d’utilisateurs professionnels ou de très gros consommateurs de calcul.

L’abonnement à 210 euros perd une partie de ses avantages

Le changement le plus polémique concerne toutefois le forfait à 210 euros. OpenAI réduit les quotas d’utilisation de Codex et ChatGPT Work : ils passent de 20 fois ceux inclus dans l’abonnement Plus à seulement 10 fois, tandis que la limite de GPT-6 Pro dans ChatGPT passe de 200 à 100 messages par semaine. Le prix, lui, ne change pas.

OpenAI applique cependant une période de transition aux abonnés déjà concernés. Les utilisateurs éligibles conservent leur ancienne allocation jusqu’au 29 octobre 2026 avant de basculer vers le nouveau niveau d’utilisation inférieur, à condition de maintenir leur abonnement actif. Les nouveaux abonnés, eux, obtiennent directement l’allocation réduite.

Cette modification intervient après une période durant laquelle OpenAI avait suspendu temporairement les nouvelles inscriptions et les mises à niveau vers l’abonnement à 210 euros par mois. L’entreprise rouvre désormais cette formule avec une allocation inférieure, tandis que l’abonnement à 510 euros par mois permet de retrouver une capacité d’utilisation nettement supérieure en échange d’un tarif 2,2 fois plus élevé.

Avec Pro 500, OpenAI ne vend donc pas seulement davantage de messages ou de tâches : l’entreprise commercialise aussi une priorité de calcul. Le mode Ultrafast répond aux utilisateurs pour lesquels le temps d’attente devient un facteur important, notamment dans Codex et les environnements Work où une tâche peut enchaîner plusieurs opérations avant de produire son résultat.

Le lancement intervient par ailleurs au milieu d’une série d’annonces faites pendant le DevDay, dont GPT-6.1 Sol et les agents Dots. Ces nouveaux produits augmentent eux aussi la quantité de travail que ChatGPT peut effectuer de manière autonome, ce qui rend la capacité de calcul et les quotas plus importants pour les utilisateurs qui exploitent ces fonctions de façon intensive.