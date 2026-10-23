Bitchat de Jack Dorsey domine les réseaux sociaux en France après la panne massive d’Orange

Bitchat connaît une soudaine hausse de popularité en France. La messagerie décentralisée soutenue par Jack Dorsey (ex-fondateur et CEO de Twitter) s’est hissée à la première place de la catégorie Réseaux sociaux de l’App Store français et figure également parmi les applications gratuites les plus téléchargées. Une progression fulgurante qui intervient dans un contexte mêlé de tensions sociales, d’interrogations sur d’éventuelles restrictions des plateformes, sans oublier la panne massive du réseau Orange.

Une messagerie qui fonctionne sans Internet

Bitchat présente une particularité essentielle : les smartphones communiquent directement entre eux grâce à un réseau maillé Bluetooth. Aucun compte ni numéro de téléphone n’est nécessaire et chaque appareil peut relayer les messages vers les terminaux voisins. Dans des zones suffisamment denses, plusieurs relais permettent donc de communiquer au-delà de la portée Bluetooth immédiate.

Les messages privés bénéficient d’un chiffrement de bout en bout, tandis que l’application peut utiliser le protocole Nostr lorsqu’une connexion Internet est disponible. Cette architecture avait déjà attiré l’attention dans plusieurs pays confrontés à des restrictions réseau. Apple avait notamment retiré Bitchat de l’App Store chinois au printemps.

La panne d’Orange profite largement à l’app

Le succès français intervient quelques jours après les manifestations du 17 octobre et les violences ayant accompagné certains rassemblements. Gabriel Attal a depuis proposé qu’un « blocage temporaire ciblé » de certaines plateformes puisse être envisagé lors d’émeutes, un blocage juridiquement très encadré à priori… mais qui interroge sur les dérives possibles concernant les limitations du droit à communiquer.

À ce contexte politique tendu s’est ajoutée la panne nationale d’Orange et Sosh du 21 octobre, qui a perturbé les appels, l’envoi et la réception de SMS ainsi que les données mobiles pendant de nombreuses heures.

Bitchat dispose donc d’un atout essentiel face à ces évènements récents, en permettant de continuer à échanger même lorsque l’infrastructure traditionnelle est inaccessible. Assisterait-on en France au point de bascule des alternatives décentralisées aux messageries classiques ?