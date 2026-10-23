A peine annulé, Mass Effect 5 se dévoile en vidéo (et il y a de quoi pleurer)

Le prochain Mass Effect ne verra finalement pas le jour, mais une fuite offre aujourd’hui un aperçu particulièrement frustrant de ce que préparait BioWare. Une bande-annonce interne du projet, apparemment intitulé Mass Effect: Universe, a été publiée sur Reddit quelques heures à peine après l’annonce de la fermeture du studio par Electronic Arts. Le journaliste Jason Schreier de Bloomberg a confirmé l’authenticité de la vidéo.

Un nouveau héros et le retour de Liara T’Soni

La séquence précise qu’elle utilise des images calculées par le moteur avec des éléments encore en préproduction. Elle met en scène un homme portant un manteau N7, vraisemblablement destiné à devenir le nouveau protagoniste. Dans un bar peuplé d’espèces familières de la saga, celui-ci raconte son passé militaire avant d’évoquer sa « nouvelle activité ».

La vidéo enchaîne ensuite des fusillades, la démonstration de pouvoirs biotiques et dévoile même certaines relations entre les personnages, des séquences qui affichent plusieurs des ingrédients caractéristiques de la trilogie originale (aujourd’hui accessible dans Mass Effect Legendary Edition). Le moment le plus marquant de ce trailer est l’apparition de Liara T’Soni, figure majeure des aventures du Commandant Shepard, avant qu’un combat n’éclate. L’ensemble se termine sur le titre Mass Effect: Universe.

Une fuite en forme de testament pour BioWare

Le timing rend ces images particulièrement amères. Electronic Arts a fermé BioWare le 21 octobre et stoppé le développement du nouveau Mass Effect qui avait été annoncé dès 2020. Le studio traversait depuis plusieurs années une période difficile, marquée notamment par l’échec d’Anthem et les restructurations ayant suivi le lancement de Dragon Age: The Veilguard, mais rien ne laissait présager une fermeture brutale du studio.

Ce trailer risque donc de rester le témoignage le plus concret et le plus triste de ce projet abandonné. La licence n’est cependant pas totalement morte : une série Mass Effect est toujours en développement chez Amazon.