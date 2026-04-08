Série Mass Effect : Amazon exigerait un nouveau scénario pour toucher les non-joueurs

La série TV Mass Effect en développement chez Prime Video n’a pas encore obtenu son feu vert et de nouveaux obstacles se profilent. Peter Friedlander, nommé responsable mondial des séries d’Amazon MGM Studios en octobre dernier, aurait demandé une réécriture du scénario pour rendre le projet « plus accessible aux non-joueurs », selon The Ankler. La série, décrite comme un « drama de genre coûteux », serait néanmoins au bord d’une commande officielle par Amazon.

Une réécriture pour la série Mass Effect

Ce que recouvre concrètement cette demande reste flou : s’agit-il de réduire les références au lore de la trilogie originale des jeux Mass Effect, de s’affranchir des événements de la fin de Mass Effect 3 ou simplement d’alléger la charge de fan service ? Amazon a déjà prouvé qu’un tel équilibre était tenable avec Fallout, une adaptation qui a su raconter une histoire inédite dans l’univers du jeu tout en satisfaisant les fans grâce à des décors, éléments et personnages fidèles aux jeux.

La direction créative du projet avait été précisée en novembre dernier par Mike Gamble, responsable de la franchise Mass Effect chez BioWare. « Les scénaristes travaillent d’arrache-pied et nous avons bien cerné la façon dont la série s’inscrit dans le canon de Mass Effect », avait-il déclaré, précisant que le show se déroulerait après la trilogie originale. « Ce ne sera pas une redite de l’histoire du Commandant Shepard car après tout c’est VOTRE histoire, n’est-ce pas ? », avait-il ajouté.

Daniel Casey, qui a co-écrit le scénario de Fast and Furious 9, s’occupe des scripts, tandis Doug Jung (scénariste de Star Trek : Sans limites et Mindhunter) assure le rôle de showrunner. Pour sa part, Mike Gamble a la casquette de producteur aux côtés d’Ari Arad et de Karim Zreik. Le projet reste donc en vie, mais la ligne éditoriale imposée par Peter Friedlander met en place une tension classique entre la fidélité à une œuvre et l’ambition d’audience grand public.