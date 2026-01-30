Crimson Desert dévoile son incroyable monde ouvert dans une vidéo de 15 minutes

Et si Crimson Desert était bel et bien l’élu de l’action-RPG ? Le jeu du studio Pearl Abyss se dévoile dans une longue vidéo de présentation d’une quinzaine de minutes, et c’est réellement un choc tant le monde de Pywel semble vaste.

Un continent-monde aux dimensions gigantesques

Le continent-monde qui sert d’environnement à l’aventure est découpé en 5 grandes zones, soit Hernand, Pailune, Déméniss, Délésyie et le Désert Pourpre. Le héros baptisé Kliff pourra parcourir ces contrées à pied, à cheval, en dragon… ou même en pilotant un robot ! Les missions et autres quêtes secondaires – pour la plupart scénarisées et entrecoupées de cinématiques du plus bel effet – seront extrêmement variées, tout comme l’ensemble du jeu à vrai dire. Combats (et techniques/styles de combats), varappe, dialogues, exploration, commerce, diversité du bestiaire et des environnements, tout indique que Pearl Abyss s’est donné comme ambition de ne pas se fixer (trop) de limites.

Eviter l’effet de trop-plein… ou de trop-vide des open world massifs

On pouvait craindre l’effet de trop-plein dans ces conditions, mais à chaque nouvelle vidéo de gameplay qui émerge, le jeu balaie aisément nos quelques préventions. Et pour le peu que l’on puisse en voir avec cette vidéo de 15 minutes, Crimson Desert semble réussir – pour l’instant – son pari d’allier un open world extrêmement touffu, blindé de choses à faire, à des éléments narratifs très prononcés, de belles promesses qu’il faudra évidemment juger sur pièce.

Crimson Desert sortira le 19 mars prochain, sur PS5, Xbox Series et PC.