TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo Crimson Desert dévoile son incroyable monde ouvert dans une vidéo de 15 minutes
Jeux vidéo

Crimson Desert dévoile son incroyable monde ouvert dans une vidéo de 15 minutes

2 min.
30 Jan. 2026 • 10:45
0

Et si Crimson Desert était bel et bien l’élu de l’action-RPG ? Le jeu du studio Pearl Abyss se dévoile dans une longue vidéo de présentation d’une quinzaine de minutes, et c’est réellement un choc tant le monde de Pywel semble vaste.

Un continent-monde aux dimensions gigantesques

Le continent-monde qui sert d’environnement à l’aventure est découpé en 5 grandes zones, soit Hernand, Pailune, Déméniss, Délésyie et le Désert Pourpre. Le héros baptisé Kliff pourra parcourir ces contrées à pied, à cheval, en dragon… ou même en pilotant un robot ! Les missions et autres quêtes secondaires – pour la plupart scénarisées et entrecoupées de cinématiques du plus bel effet – seront extrêmement variées, tout comme l’ensemble du jeu à vrai dire. Combats (et techniques/styles de combats), varappe, dialogues, exploration, commerce, diversité du bestiaire et des environnements, tout indique que Pearl Abyss s’est donné comme ambition de ne pas se fixer (trop) de limites.

Eviter l’effet de trop-plein… ou de trop-vide des open world massifs

On pouvait craindre l’effet de trop-plein dans ces conditions, mais à chaque nouvelle vidéo de gameplay qui émerge, le jeu balaie aisément nos quelques préventions. Et pour le peu que l’on puisse en voir avec cette vidéo de 15 minutes, Crimson Desert semble réussir  – pour l’instant – son pari d’allier un open world extrêmement touffu, blindé de choses à faire, à des éléments narratifs très prononcés, de belles promesses qu’il faudra évidemment juger sur pièce.

Crimson Desert sortira le 19 mars prochain, sur PS5, Xbox Series et PC.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

super-meat-boy-3d Jeux vidéo

Super Meat Boy 3D se dévoile en détail dans une séquence de gameplay de 15 minutes

Marathon Jeux vidéo

Marathon, enfin daté en 2026, se dévoile avec 23 minutes de gameplay

DQ Reimagined Jeux vidéo

Dragon Quest VII Reimagined : Square Enix dévoile 15 minutes de gameplay

High on Life 2 Jeux vidéo

High on Life 2 : 40 minutes de gameplay et une date de sortie

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Ghost in the Shell

Des circuits nichés dans des fibres textiles : une révolution pour les vêtements connectés et la médecine

30 Jan. 2026 • 13:25
0 Science

La miniaturisation électronique vient de franchir un nouveau pallier : des chercheurs ont en effet réussi à intégrer de...

OpenAI Logo

Amazon serait en négociations pour investir 50 milliards de dollars dans OpenAI

30 Jan. 2026 • 12:05
0 Business

Le secteur de l’intelligence artificielle pourrait connaître l’un de ses plus importants mouvements financiers à ce jour. Selon...

Google Project Genie

Project Genie de Google génère des mondes jouables par IA

30 Jan. 2026 • 9:29
0 Internet

Google déploie Project Genie qui permet de générer des mondes interactifs instantanés grâce à...

Free Logo

Free Mobile : le forfait à 2 € passe aux appels illimités et 1 Go d’Internet

29 Jan. 2026 • 22:00
2 Mobiles / Tablettes

Free Mobile a décidé d’améliorer son célèbre forfait à 2 euros par mois, en proposant désormais les...

Deezer Musique Generee Par Intelligence Artificielle IA

Deezer propose son outil de détection de musiques IA aux concurrents

29 Jan. 2026 • 20:09
0 Internet

Un an après avoir lancé son propre outil de filtrage, Deezer franchit une nouvelle étape stratégique : la plateforme...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Chiffrement de bout en bout : l’EFF interpelle Apple et les géants de la tech

Chiffrement de bout en bout : l’EFF interpelle Apple et les géants de la tech

30 Jan. 2026 • 13:06

image de l'article AirPods Pro 3 : Apple aurait été dépassé par l’explosion de la demande au lancement

AirPods Pro 3 : Apple aurait été dépassé par l’explosion de la demande au lancement

30 Jan. 2026 • 11:45

image de l'article Malgré son refus de CarPlay, Rivian loue sa relation avec Apple

Malgré son refus de CarPlay, Rivian loue sa relation avec Apple

30 Jan. 2026 • 10:20

image de l'article Voici les fonctions d’Apple Intelligence les plus utilisées, selon Tim Cook

Voici les fonctions d’Apple Intelligence les plus utilisées, selon Tim Cook

30 Jan. 2026 • 9:03

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site