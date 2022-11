PlayStation Plus décembre 2022 : les jeux PS4 et PS5 offerts

Sony a présenté la liste des jeux PS4 et PS5 qui seront offerts en décembre pour tous les joueurs avec le PlayStation Plus. Cela concerne ici l’abonnement Essential, à savoir l’abonnement standard qui permet de jouer en ligne, avoir quelques jeux offerts, des réductions sur le PlayStation Store et la sauvegarde des jeux sur le cloud.

Le premier jeu offert avec le PlayStation Plus en décembre est Mass Effect Legendary Edition (PS4). Revivez la légende du commandant Shepard et redécouvrez la trilogie grâce à Mass Effect Legendary Edition. Cette version entièrement remastérisée et optimisée en 4K inclut tout le contenu solo de base et plus de 40 DLC de Mass Effect, Mass Effect 2 et Mass Effect 3, ainsi que des armes, des armures et des packs promotionnels.

Pour le deuxième jeu, les joueurs ont le droit à Biomutant (PS4, PS5). Retrouvez un mélange de combats rapprochés, de jeu de tir et de capacités de mutant dans ce jeu de rôle en monde ouvert proposant une fable post-apocalyptique sur le thème du kung-fu.

Enfin, le troisième jeu est Divine Knockout (PS4, PS5). Ce jeu de plateforme et de combat vient ajouter une toute nouvelle dimension au genre : blessez vos adversaires pour les rendre vulnérables, puis expulsez-les hors de l’arène dans une perspective à la troisième personne absolument unique. Faites votre choix parmi 10 dieux jouables.

Les jeux seront à récupérer sur le PlayStation Store à compter du 6 décembre.