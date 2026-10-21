EA ferme le studio BioWare, Mass Effect 5 est annulé

Electronic Arts (EA) met fin à plus de 30 ans d’histoire de BioWare. Le studio canadien, à l’origine de Mass Effect, Dragon Age et Star Wars : Knights of the Old Republic, ferme ses portes, tandis que le développement de Mass Effect 5 est abandonné. L’annonce a été officialisée par EA et par BioWare lui-même dans un message d’adieu.

EA met fin à BioWare

La décision s’inscrit dans une vaste réorganisation d’Electronic Arts qui entend concentrer ses ressources sur un nombre plus restreint de projets jugés prioritaires. Dans un message adressé à ses employés, les dirigeants Cam Weber et David Tinson expliquent que l’entreprise a réévalué ses investissements et ses méthodes de travail. Le développement du prochain Mass Effect, encore à un stade précoce, ne sera finalement pas poursuivi. EA annonce en conséquence la fermeture de BioWare et de son site d’Edmonton au Canada.

Selon Bloomberg, environ 400 emplois doivent être supprimés chez Electronic Arts, soit près de 3 % de ses effectifs. BioWare serait directement concerné à hauteur d’une cinquantaine de postes.

Cette fermeture marque un tournant pour un studio fondé en 1995, devenu une référence du jeu de rôle narratif. Baldur’s Gate, Neverwinter Nights, Knights of the Old Republic, Dragon Age et Mass Effect ont contribué à bâtir sa réputation grâce à leurs univers détaillés, leurs personnages et leurs choix scénaristiques. Son dernier jeu majeur, Dragon Age : The Veilguard, est sorti en 2024.

Le projet annulé devait prolonger une franchise de science-fiction qui compte parmi les plus importantes du catalogue d’EA. Un nouvel épisode avait été annoncé en décembre 2020, avant de faire l’objet de plusieurs teasers et de rares mises à jour. En novembre 2025, BioWare affirmait encore concentrer ses efforts sur ce jeu. Le développement n’avait toutefois pas dépassé ses premières étapes, selon EA. Aucun détail ne permet de savoir jusqu’où l’équipe était allée dans la conception du scénario ou des mécaniques de jeu.

L’avenir de la série Mass Effect dépasse cependant la question de ce jeu annulé. Une adaptation télévisée développée avec Amazon avait également été annoncée. À ce stade, aucune annulation de cette série n’a été confirmée. Il reste donc impossible d’affirmer que la fermeture du studio entraînera également l’abandon de la série.

BioWare fait ses adieux à ses joueurs

Dans son message sur X/Twitter, BioWare revient sur ses trois décennies d’histoire et remercie les joueurs qui ont fait vivre ses univers. Le studio écrit : « Après plus de trois décennies d’aventures partagées, BioWare ferme ses portes et le développement initial du prochain projet Mass Effect prend fin ». Il souligne également que sa priorité immédiate est d’accompagner ses équipes pendant cette transition.

Electronic Arts assure de son côté vouloir accompagner les salariés concernés dans la recherche d’autres postes au sein du groupe. L’éditeur affirme vouloir poursuivre ses investissements dans plusieurs franchises, dont Apex Legends, Battlefield, Marvel’s Iron Man et le prochain Star Wars Jedi. La réorganisation doit aussi réduire le nombre de productions majeures menées simultanément.