Free assure que « beaucoup d’innovations vont arriver »

Free a teasé plusieurs nouveautés, parlant de « beaucoup d’innovations » et d’une mise en avant de « la qualité de service et la qualité de l’expérience ».

Free tease des nouveautés pour 2026 et 2027

C’est Nicolas Thomas, le directeur général de Free, qui a évoqué le sujet lors de la journée des communautés de l’opérateur. Auprès d’Univers Freebox, il a assuré que « beaucoup d’innovations vont arriver dans les semaines et les mois à venir ». Il avait déjà évoqué l’arrivée d’un nouveau Super Player, à savoir un nouveau décodeur TV pour la Freebox, pour le début de 2027. Maintenant, il promet des nouveautés pour l’interface TV de Free et l’application mobile, sans pour autant entrer dans les détails. « On en a plein les cartons », a assuré le dirigeant.

D’autre part, il promet que Free va continuer de s’améliorer et d’investir. « Nos priorités pour la fin d’année et pour 2027, c’est la qualité de service et la qualité de l’expérience, pour toujours proposer mieux, au meilleur prix », a indiqué Nicolas Thomas. Parmi les autres améliorations à venir, il a cité « l’évolution de la collecte, le Cloud RAN ou la 5G+ ». Il estime que ses équipes ont une expertise poussée en la matière, ce qui devrait aider à améliorer le service de manière générale.

Enfin, il maintient que Free va garder sa mentalité. « On restera Free quoi qu’il arrive. Et c’est pour ça qu’on va continuer à innover », a-t-il précisé.

Comme à chaque fois, les teasings de Free sont très vagues et il va falloir attendre la présentation pour avoir tous les détails. Si l’on en croit les propos de Nicolas Thomas, certaines nouveautés arriveront cette année, mais d’autres attendront 2027.