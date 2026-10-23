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LEGO Daft Punk : le mythique concert Alive 2007 va devenir un set officiel

3 min.
23 Oct. 2026 • 12:40
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Daft Punk passe officiellement à la brique. LEGO a confirmé un partenariat avec l’ex duo français dont la première concrétisation sera un set inspiré de la célèbre pyramide lumineuse de la tournée Alive 2007. Particularité du projet : son concept ne vient pas directement des designers danois, mais d’un père et de son fils passionnés par les deux musiciens robots.

Un projet LEGO Ideas né pendant le confinement

Patrick Harboun et son fils ont commencé à imaginer leur scène pendant le confinement de 2020. Leur création remporte alors le Grand Prix du concours LEGO Ideas Music to Our Ears avant de revenir sur la plateforme participative, où elle franchit finalement le seuil des 10 000 soutiens.

Le modèle recrée la pyramide utilisée par Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo pendant Alive 2007, avec ses panneaux triangulaires, ses éclairages et les deux musiciens installés au sommet. LEGO précise toutefois que la construction montrée actuellement reste un modèle de fan : dimensions, nombre de pièces et détails pourront évoluer lors de son développement.

« Nous n’aurions jamais imaginé que le projet prendrait une telle ampleur », explique Patrick Harboun, désormais associé aux designers LEGO pour transformer cette idée familiale en produit commercial.

Daft Punk et LEGO préparent une collaboration plus large

L’annonce de ce set s’accompagne d’un court-métrage baptisé Builders After All, construit autour du hit Voyager et Human After All. Les minifigurines du duo y traversent un univers qui se construit progressivement en briques. A noter que les Daft Punk avaient déjà retrouvé les projecteurs après leur séparation grâce à un nouveau clip pour Contact.

Daft PUNK Set LEGO

LEGO compte aller au-delà d’un seul coffret avec de futurs contenus et événements autour du mythique duo. Julia Goldin, directrice produit et marketing, promet que « ce n’est que le début d’une aventure plus vaste ». Une logique qui rappelle les initiatives LEGO Ideas donnant directement la parole aux fans.

LEGO annonce davantage d’informations pour 2027, sans encore communiquer le prix ni la date de commercialisation du set.

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