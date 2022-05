Netflix perd de plus en plus d’abonnés de longue date

De plus en plus de personnes ayant un compte Netflix de longue date se désabonnent de la plateforme, selon une étude du cabinet de recherche Antenna. 13% des désabonnements au premier trimestre de 2022 venaient de personnes qui étaient là depuis plus de trois ans.

Netflix perd même ses abonnés de longue date

Au premier trimestre, Netflix a révélé avoir perdu 200 000 abonnés dans le monde. C’est la première fois que cela lui arrive depuis une décennie. 13% d’entre eux étaient des abonnés de longue date, du moins aux États-Unis. En comparaison, ce fut 10% au début de 2021 et 5% au début de 2020.

La situation ne devrait pas s’arranger pour le trimestre en cours. En réalité, cela devrait être pire. Netflix s’attend à perdre deux millions d’abonnés, soit dix fois plus qu’au début de l’année.

Mais pourquoi ces pertes importantes ? Le service de streaming évoque le fait qu’il a coupé son accès en Russie (à cause de la guerre en Ukraine), où il y avait près d’un million d’abonnés. Aussi, le service pointe du doigt le fait que beaucoup de personnes se partagent les comptes au lieu de prendre des abonnements individuels.

Il y a deux éléments que Netflix n’évoque et qui sont pourtant cruciaux. Le premier n’est autre que le prix. La plateforme a régulièrement augmenté ses tarifs et les derniers pays touchés ont été les États-Unis, le Canada et l’Irlande. En Irlande justement, le prix grimpe jusqu’à 20,99€/mois. En France, l’offre la plus chère est à 17,99€/mois… pour l’instant.

L’autre point notable est que le catalogue de Netflix se réduit parce que les autres plateformes récupèrent leurs droits. Disney notamment a récupéré plusieurs films et séries qui lui appartiennent pour les mettre sur Disney+. Prix qui augmente, catalogue qui se vide… naturellement, cela a un impact. Que dire aussi de la concurrence qui attire du monde.

Netflix reste le premier service de streaming en nombre d’abonnés. Il y en a 221,64 millions. Mais lui baisse, là où d’autres progressent. Récemment, Disney+ a annoncé avoir 138 millions d’abonnées, soit une hausse de 33% sur un an. Mickey va-t-il passer devant d’ici quelques années ?