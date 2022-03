Netflix augmente ses prix jusqu’à 20,99€ en Irlande (bientôt en France ?)

La hausse de prix continue chez Netflix et atteint désormais l’Irlande avec les nouveaux tarifs qui atteignent 20,99€/mois. Naturellement, on peut se demander si la même chose va se produire en France.

Hausse de prix pour Netflix en Irlande… et bientôt en France ?

Netflix a augmenté cette semaine ses prix au Royaume-Uni et en Irlande. Ainsi, le forfait Essentiel passe de 7,99€/mois à 8,99€/mois, l’offre Standard passe de 12,99€/mois à 14,99€/mois et l’offre Premium bascule de 17,99€/mois à 20,99€/mois. Il s’agit donc d’une augmentation respective d’un, deux et trois euros.

Les hausses s’accumulent depuis quelques mois. Le mois dernier, ce sont les États-Unis et le Canada qui ont eu le droit à un changement avec des hausses de 1 ou 2 dollars selon les offres. Netflix se défendait sur le sujet en disant opérer à ce changement pour offrir « une grande variété d’options de divertissement de qualité ».

En France, la dernière augmentation remonte à août 2021. Les prix actuels sont 8,99€/mois, 13,49€/mois et 17,99€/mois. Au vu des tarifs du côté de l’Irlande, on peut imaginer que la future hausse en France va être similaire. Reste une question maintenant : quand aura-t-elle lieu ? Le service de streaming ne communique pas sur le sujet pour l’instant.

Au dernier comptage (janvier 2022), Netflix avait 221,8 millions d’abonnés. Le service s’approche d’ailleurs du cap des 10 millions d’abonnés en France. Mais les hausses de prix, la qualité parfois mitigée des contenus et la concurrence ont naturellement un impact sur la croissance. Netflix a reconnu avoir un peu plus de mal qu’auparavant pour recruter de nouveaux abonnés.