Netflix augmente encore ses prix aux États-Unis et au Canada (avant la France ?)

Netflix a une nouvelle fois augmenté ses prix, cette fois aux États-Unis et au Canada, au point d’atteindre 20 dollars (19,99 dollars pour être précis) pour ce qui est de l’offre 4K.

Hausse de prix chez Netflix aux États-Unis et au Canada

Dans le détail, le prix du forfait Essentiel de Netflix passe de 8,99$/mois à 9,99$/mois. Celui-ci offre la qualité SD (480p) et permet l’usage sur un écran à la fois. Pour l’offre Standard, le tarif est maintenant est de 15,49$/mois, contre 13,99$/mois auparavant. Celle-ci donne accès à la HD (720p) et au Full HD (1080p), et peut être utilisée sur deux écrans en même temps. Quant au forfait Premium, le nouveau prix est de 19,99$/mois, contre 17,99$/mois auparavant. Il permet d’avoir la 4K et peut être utilisé sur quatre écrans en simultané.

Les nouveaux prix sont en place dès maintenant pour les nouveaux abonnés aux États-Unis et au Canada. Ceux qui ont un abonnement en cours auront prochainement le droit aux nouveaux tarifs. Netflix dit qu’il enverra un e-mail pour prévenir ses abonnés de la hausse, ils pourront choisir de résilier ou de poursuivre.

Pourquoi cette hausse ? La déclaration est similaire à celle des précédentes fois, à savoir :

Nous savons que les gens ont plus de choix que jamais en matière de divertissement et nous nous engageons à offrir une expérience encore meilleure à nos membres. Nous actualisons nos prix afin de pouvoir continuer à offrir une grande variété d’options de divertissement de qualité. Comme toujours, nous proposons une gamme de plans afin que les membres puissent choisir un prix adapté à leur budget.

À quand de nouveaux tarifs en France ?

La dernière hausse de prix de Netflix aux États-Unis a eu lieu en octobre 2020. Et qu’en est-il de la France ? Rien ne change pour l’instant, les prix sont toujours 8,99€/mois, 13,49€/mois et 17,99€/mois, et ce depuis août 2021. On peut donc espérer que la grille tarifaire ne va pas bouger dans l’Hexagone… du moins pour l’instant.

En comparaison, Disney+ coûte 8,99€/mois ou 89,90€/an. Du côté d’Amazon Prime, l’abonnement (qui donne aussi accès à la livraison rapide offerte) est à 5,99€/mois ou 49€/an (25€ pour les moins de 26 ans), et Apple TV+ est à 4,99€/mois ou 49,99€/an. Autant dire que Netflix est le plus cher et de très loin, sachant que les autres incluent la 4K et l’accès depuis plusieurs comptes dans leur offre unique.