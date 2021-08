Netflix augmente ses tarifs en France (y compris sur l’abonnement de base)

Ça va faire mal : la FAQ du service assistance de Netflix précise désormais les prochaines évolutions de tarifs sur les abonnements en France, et cette fois tous les abonnements seront à la hausse, y compris la formule de base Essentiel qui passe de 7,99 à 8,99 euros par mois. La formule Standard passe de 11,99 euros à 13,49 euros par mois, et la Premium fait le grand saut, de 15,99 euros à 17,99 euros par mois. On n’est plus très loin des 20 euros mensuels, et surtout, on se demande bien ce qui peut aujourd’hui justifier un tel écart tarifaire avec nombre de concurrents (Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+, HBO Max).

Hausse de prix pour Netflix en France

La hausse des tarifs chez Netflix en France ne change aux forfaits à proprement parler. L’offre Essentiel propose toujours le visionnage en qualité SD sur un écran. Avec l’offre Standard, les clients ont toujours le droit à la HD/Full HD et la possibilité d’utiliser un compte sur deux appareils à la fois. Enfin, on retrouve la 4K et l’usage d’un compte sur quatre appareils à la fois avec l’offre Premium.

Cette hausse des prix suit l’évolution tarifaire en cours depuis plusieurs mois aux Etats-Unis, Royaume-Uni ou encore au Canada. Pour l’instant, ces hausses successives de prix n’ont pas vraiment eu d’impact sur le nombre total d’abonnés dans le monde, mais Netflix a tout de même perdu des abonnés aux États-Unis sur le dernier trimestre (ce qui est une première). A trop tirer sur la corde dit l’adage…