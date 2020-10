Netflix augmente ses prix au Canada (bientôt en France ?)

Mauvaise nouvelle pour les Canadiens. Netflix annonce aujourd’hui avoir augmenté le prix de ses différents abonnements dans le pays. Il s’agit d’une hausse de 1 et 2 dollars selon l’offre.

Le forfait Essentiel (qualité SD, un écran) est toujours proposé pour 9,99$/mois. Par contre, le forfait Standard (qualité HD, deux écrans) passe de 13,99$/mois à 14,99$/mois. Et pour le forfait Premium (qualité 4K, quatre écrans), le prix passe de 16,99$/mois à 18,99$/mois.

Netflix dit qu’il applique une hausse de prix afin de « pouvoir investir davantage dans les films et les séries, ainsi que dans la qualité de l’expérience ». La plateforme de streaming précise que la hausse de prix est appliquée immédiatement pour tout nouveau abonnement. Pour les abonnés existants, la hausse de prix s’appliquera dès leur prochaine facturation. Netflix les préviendra au préalable du changement, aussi bien par e-mail qu’au sein de l’application.

La dernière hausse de prix de Netflix au Canada remonte à novembre 2018. C’était plus important à l’époque : le forfait Essentiel avait pris un dollar et les forfaits Standard et Premium avaient chacun grimpé de trois dollars.

Netflix va-t-il augmenter ses prix en France ?

Naturellement, on peut se demander si cette hausse au Canada va être appliquée un jour ou l’autre en France (ou dans d’autres pays). La dernière hausse de prix en France remonte à juin 2019. On soulignera qu’un analyste avait récemment annoncé qu’une hausse de prix était attendue en Europe.