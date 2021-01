Netflix augmente ses prix en plein confinement au Royaume-Uni

Mauvaise nouvelle pour les Britanniques : Netflix annonce une hausse de prix au Royaume-Uni. Ce changement tarifaire intervient pile au moment où l’Angleterre et l’Écosse connaissent un nouveau confinement.

Le forfait Essentiel de Netflix ne bouge pas et reste à 5,99£/mois. Celui-ci offre la qualité SD et permet de voir les films, séries et documentaires sur un appareil. En revanche, le forfait Standard va passer de 8,99£/mois à 9,99£/mois. Cette offre donne accès à la HD et à la lecture sur deux appareils en simultané. Pour ce qui est du forfait Premium, le prix passe de 11,99£/mois à 13,99£/mois. On retrouve la 4K et l’usage sur quatre appareils en simultané avec cette offre.

Comme ce fut le cas pour la hausse de prix aux États-Unis et au Canada l’année dernière, Netflix se défend en parlant d’investissements. « Cette année, nous dépensons plus d’un milliard de dollars au Royaume-Uni pour des films, des séries et des documentaires nouveaux, réalisés localement. Cela contribue à créer des milliers d’emplois et à mettre en valeur le meilleur de la narration britannique », a indiqué le service de streaming à la BBC. « Notre changement de prix reflète les investissements importants que nous avons faits dans de nouvelles séries et de nouveaux films, ainsi que les améliorations apportées à notre produit ».

Il n’y a toujours pas de hausse de prix de Netflix en France. Pour l’instant du moins…