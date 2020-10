Netflix augmente ses prix aux États-Unis, toujours rien en France

Après le Canada au début du mois, place au pays juste en dessous. Netflix annonce augmenter le prix de ses forfaits aux États-Unis. Seul le forfait Essentiel ne bouge pas.

Le forfait Standard coûtait 12,99$/mois auparavant. Netflix le propose désormais à 13,99$/mois. Il permet de voir les films, séries et documentaires en Full HD (1080p). Le compte peut être utilisé sur deux appareils en simultané également. De son côté, l’offre Premium passe de 15,99$/mois à 17,99$/mois. Cette formule donne accès à la 4K et l’usage sur quatre appareils en simultané.

Les nouveaux prix sont en place immédiatement pour les nouveaux abonnés Netflix. Les abonnés existants paieront le nouveau tarif à la prochaine facturation. Quant aux utilisateurs avec le forfait Essentiel, rien ne bouge. Ils ont toujours la qualité SD, l’usage sur un appareil et le prix de 7,99$/mois.

Les prix augmentent « afin que nous puissions continuer à offrir une plus grande variété de séries et de films ». C’est la justification de Netflix donnée à The Verge.

Et la France ? Pour l’instant, il n’y a toujours pas de hausse. Mais après le Canada et les États-Unis, on peut se demander si l’Hexagone ne fera pas partie des prochains pays. Chez nous, les forfaits sont à 7,99€/mois, 11,99€/mois et 15,99€/mois. La dernière hausse de prix remonte à juin 2019.