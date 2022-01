Netflix : bientôt 10 millions d’abonnés en France

Netflix continue de progresser en France, à tel point que le service de streaming s’approche des 10 millions d’abonnés dans le pays. Il domine Amazon Prime Video, Disney+ et tous les autres (c’est la même histoire à l’international d’ailleurs).

Le cap des 10 millions d’abonnés s’approche pour Netflix en France

Selon Les Échos, Netflix a franchi le seuil des 9 millions d’abonnés en France. En comparaison, il y en avait 8 millions il y a un an et 7 millions en 2020. Pour rappel, la plateforme s’est lancée en 2014 dans l’Hexagone et le cap des 5 millions d’abonnés a été franchi au début de 2019. C’est donc presque le double trois ans plus tard.

Un autre point mis avant est le chiffre d’affaires. Celui-ci dépasse largement le milliard d’euros étant donné que le premier abonnement coûte 8,99€/mois. Les autres sont à 13,49€/mois et 17,99€/mois, et permettent notamment l’accès à la HD ou à la 4K, ainsi qu’un accès par plusieurs personnes en même temps.

Dans le même temps, Netflix a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers et a révélé avoir 221,8 millions d’abonnés dans le monde. C’est un peu moins que les 222 millions espérés. Surtout, le groupe ne prévoit que 2,5 millions de nouveaux abonnés pour le trimestre en cours, contre les 4 millions gagnés de janvier à mars 2021. Les marchés ont réagi : l’action est en recul de 23,37% à 118,79 dollars à l’heure où cet article est publié.