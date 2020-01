Netflix se rapproche des 7 millions d’abonnés en France

Reed Hastings a confirmé l’info dans les colonnes de l’Express : Netflix dispose désormais de 6,7 millions d’abonnés en France (soit 14 millions de personnes profitant du service via les comptes familiaux), soit 700 000 abonnés de plus qu’en septembre. Le patron et fondateur de Netflix en profite au passage pour tacler le placement produit très voyant de son concurrent Apple TV+ : « Apple en a manifestement trop fait. Chez Netflix, ce sont les producteurs qui décident ou non d’y avoir recours, comme Michael Bay avec son film 6 Underground. Mais ce n’est en rien une nouvelle source de revenus pour nous ».

Netflix annonce en outre qu’une vingtaine de programmes originaux seront produits en France en 2020, ce qui est un poil moins que l’an dernier (24 productions) : « Nous devenons un producteur français majeur et plus seulement une machine à exporter des contenus hollywoodiens », affirme Reed Hastings. Le CEO clôt aussi, au moins pour un temps, le débat concernant la présence des films Netflix au Festival de Cannes. Le festival ne reconnaissant que les seuls films distribués en salles, et sachant ce que cela implique en terme de chronologie des médias, Netflix préfère passer son tour : « Si nous pouvons concourir sans avoir à sortir en salles, alors nous reviendrons. Nous ne cherchons pas à nous battre contre cette chronologie, nous préférons rester à l’écart de ce sujet ».