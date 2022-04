Netflix a perdu des abonnés et accuse le partage de comptes

Pour la première fois depuis plus de 10 ans, Netflix a perdu des abonnés lors du premier trimestre de 2022. Le service de streaming a perdu 200 000 abonnés, là où il s’attendait à en gagner 2,5 millions. Sans surprise, c’est la chute libre pour l’action à la Bourse : -25%.

Netflix perd des abonnés pour la première fois

Comment expliquer la perte d’abonnés pour Netflix ? Le service commence en expliquant que la coupure de son service en Russie lui a coûté 700 000 abonnés. « La suspension de notre service en Russie et la diminution progressive du nombre d’abonnés payants russes ont entraîné une perte nette de 700 000 abonnements. Sans cet impact, nous aurions eu 500 000 abonnements supplémentaires », se défend le groupe.

Malgré tout, il y a eu des complications dans certaines régions. Aux États-Unis et au Canada par exemple, 600 000 utilisateurs ont arrêté leurs abonnements à cause de la hausse des prix. Mais pour sa défense, Netflix assure qu’il avait anticipé cette perte et celle-ci correspond à ses attentes.

À l’arrivée, Netflix comptabilise 221,64 millions d’abonnés au premier trimestre de 2022. Il en a donc perdu 200 000 et cela va être pire pour le trimestre en cours. La société s’attend à en perdre 2 millions, soit une perte multipliée par 10 d’un trimestre sur l’autre.

Le partage de comptes a un impact

Un autre point concerne la partie des finances. Certes, le chiffre d’affaires est en hausse de près de 10% à 7,9 milliards de dollars. En revanche, le bénéfice net a été de 1,7 milliard de dollars, contre 1,6 milliard de dollars un an plus tôt. « La croissance de nos revenus a considérablement ralenti », reconnaît Netflix. « Le streaming l’emporte sur la télévision, comme nous l’avions prédit, et les titres Netflix sont très populaires dans le monde entier. Cependant, notre taux de pénétration des foyers relativement élevé — si l’on tient compte du grand nombre de foyers partageant des comptes — combiné à la concurrence, crée des vents contraires à la croissance des revenus ».

Comme nous pouvons le voir, Netflix fait un lien entre une croissance ralentie pour les revenus et le partage de comptes. « En plus de nos 222 millions de foyers payants, nous estimons que Netflix est partagé avec plus de 100 millions de foyers supplémentaires, dont plus de 30 millions aux États-Unis et au Canada », indique la société.

Récemment, Netflix a lancé un test dans quelques pays pour justement stopper (ou du moins limiter au maximum) le partage de comptes. Le test consiste à faire payer un supplément pour ajouter à un compte deux membres qui ne résident pas sous le même toit. Il n’est pour l’instant pas précisé quand ce sera en place pour tout le monde.