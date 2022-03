Netflix et PayPal suspendent leurs services en Russie

La guerre en Ukraine à la suite de l’invasion russe pousse Netflix et PayPal à suspendre leurs services en Russie. D’autres sociétés, technologiques ou non, ont également fait le même choix. Toujours dans le paiement par exemple, Visa, MasterCard et American Express ont coupé les ponts.

« Compte tenu des circonstances sur le terrain, nous avons décidé de suspendre notre service en Russie », a indiqué un porte-parole de Netflix à Variety.

Leader de la vidéo en ligne dans le monde, avec 221,8 millions d’abonnés payants à la fin de 2021, Netflix est un acteur mineur en Russie. La plateforme compte moins d’un million d’abonnés sur place.

Toujours au sujet de la Russie, Netflix a récemment annoncé qu’il n’entendait pas se conformer à la loi russe qui impose aux plateformes de streaming de proposer plusieurs chaînes gratuites, dont certaines sont considérées comme des vecteurs de propagande gouvernementale. Le service de vidéo devait, en théorie, diffuser ces chaînes à partir de début mars.

Du côté de PayPal, c’est Dan Schulman, le patron de l’entreprise, qui a rédigé une lettre à Mykhailo Fedorov, le vice-premier ministre de l’Ukraine, pour lui annoncer la coupure du service de paiement en Russie. « Dans les circonstances actuelles, nous suspendons les services de PayPal en Russie » a indiqué Dan Schulman. « PayPal soutient le peuple ukrainien et se range aux côtés de la communauté internationale pour condamner la violente agression militaire de la Russie en Ukraine », a-t-il ajouté.

We received a letter from @Dan_Schulman, CEO PayPal. So now it’s official: PayPal shuts down its services in Russia citing Ukraine aggression. Thank you @PayPal for your supporting! Hope that soon you will open it in for 🇺🇦 pic.twitter.com/RaJxEMSLQe

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 5, 2022