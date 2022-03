Netflix veut limiter le partage de comptes et faire payer un supplément

Netflix teste actuellement un nouveau système pour limiter le partage de comptes entre utilisateurs qui ne résident pas au même endroit. L’idée est de faire payer un supplément.

Netflix cherche à mettre fin au partage de comptes

Selon l’abonnement, il est possible d’utiliser un compte Netflix sur un, deux ou quatre appareils en même temps. Certaines personnes prennent l’abonnement comprenant le support de quatre écrans en même temps et se partagent ainsi les frais. Cela peut être des amis ou des personnes qui ne se connaissent pas et passent par une plateforme en ligne pour réaliser le partage. Ce procédé commence quelque peu à agacer le service de streaming.

Voici ce que Chengyi Long, directrice de l’innovation produit chez Netflix, déclare :

Nous avons toujours fait en sorte qu’il soit facile pour les personnes qui vivent ensemble de partager leur compte Netflix, avec des fonctionnalités telles que des profils séparés et des flux multiples dans nos offres Standard et Premium. Bien qu’elles aient été très populaires, elles ont également créé une certaine confusion quant à savoir quand et comment Netflix peut être partagé. En conséquence, des comptes sont partagés entre des ménages, ce qui a un impact sur notre capacité à investir dans de nouvelles séries et de nouveaux films pour nos membres.

Un test en cours pour faire payer un supplément

C’est là qu’intervient le test pour limiter le partage de comptes tel qu’il existe aujourd’hui. Le test concerne pour le moment trois pays : Chili, Costa Rica et Pérou. Dans ces pays, Netflix propose un supplément pour ajouter à un compte deux membres qui ne résident pas sous le même toit. Les prix sont 2 380 pesos au Chili, 2,99 dollars au Costa Rica et 7,9 soles au Pérou.

De plus, Netflix teste une autre fonctionnalité qui permet à un utilisateur ayant actuellement un profil sur le compte de quelqu’un de pouvoir créer son propre compte et transférer ses données (historique, recommandations, etc).

Netflix dit qu’il s’efforcera de « comprendre l’utilité de ces deux fonctionnalités » au Pérou, au Chili et au Costa Rica avant d’apporter des changements dans d’autres pays. La plateforme de streaming a toujours inclus dans ses conditions générales d’utilisation une clause empêchant l’utilisation de comptes dans plusieurs foyers, mais jusqu’à présent, elle ignorait le partage des comptes.