Disney+ progresse et atteint 138 millions d’abonnés, là où Netflix recule

Disney+ continue d’accueillir de nouveaux utilisateurs et compte désormais 138 millions d’abonnés, en progression de 33% sur un an. C’est supérieur aux prévisions des analystes qui s’attendaient à 135 millions d’abonnés.

Disney+ augmente, Netflix baisse

Entre fin décembre et début avril, Disney+ a gagné 7,9 millions d’abonnés. Cela contraste avec son grand concurrent Netflix, qui a perdu 200 000 abonnés sur la même période, alors que la plateforme n’avait plus connu de recul depuis plus de dix ans. Netflix toutefois devant avec 221,64 millions d’abonnés au total.

Disney a vu le revenu moyen par abonné payant augmenter de 9% sur un an, mais s’éroder légèrement par rapport au trimestre précédent (-1%). Au sein de la branche vidéo, cinéma et télévision, les services de vidéo en ligne demeurent déficitaires et ont accusé une perte opérationnelle de 887 millions de dollars sur le trimestre.

Christine McCarthy, la directrice financière de Disney, a indiqué que la société s’attend à ce que les ajouts pour les abonnés soient plus importants au second semestre de 2022 qu’au premier. Malgré tout, elle estime que le taux de changement pourrait ne pas être aussi important que prévu.

Ces données ont été partagées avec les résultats financiers du groupe pour le deuxième trimestre de son exercice fiscal. Le chiffre d’affaires est ressorti en hausse de 23% sur un an, à 19,2 milliards de dollars. Par contre, le bénéfice est ressorti à 597 millions de dollars, en repli de 46% et très nettement inférieur aux attentes des analystes. Il y a quelques points positifs comme les parcs où Disney a plus que doublé son chiffre d’affaires sur un an (+109%). Il a été tiré par la fréquentation de Disneyland Paris, qui a été partiellement compensée par une baisse à Hong Kong et Shanghai.