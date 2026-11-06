Massive Effect : un documentaire racontera l’ascension puis la chute du studio culte BioWare

L’histoire de BioWare va se poursuivre sur grand écran. Un documentaire intitulé Massive Effect: The BioWare Story est actuellement en préparation pour une sortie en 2027. Avec une particularité pour le moins intéressante : le tournage a commencé environ deux ans avant qu’Electronic Arts ne décide de fermer BioWare et d’abandonner le prochain Mass Effect le 21 octobre dernier.

Un retour sur 31 années de productions cultes

Réalisé et écrit par Akash Sherman, le film a été commandé par la chaîne canadienne Super Channel. Il retracera les 31 années d’existence du studio d’Edmonton, depuis sa fondation en 1995 par Ray Muzyka, Greg Zeschuk et Augustine Yip jusqu’à sa disparition il y a quelques jours à peine. Pour rappel, le studio a marqué plusieurs générations de joueurs avec Baldur’s Gate, Dragon Age, Knights of the Old Republic et bien évidemment Mass Effect.

Le producteur Shane Fennessey explique qu’il s’agit de « raconter comment une bande d’outsiders des prairies de l’Alberta a construit l’un des studios les plus appréciés du jeu vidéo, à travers ceux qui étaient présents ».

Mass Effect, Dragon Age et KOTOR au cœur du récit

Le documentaire fera intervenir les trois fondateurs, mais aussi Casey Hudson, réalisateur de Star Wars: Knights of the Old Republic et Mass Effect, Jennifer Hale, voix féminine du commandant Shepard, l’ancien patron d’EA John Riccitiello ainsi que plusieurs développeurs historiques.

La fermeture du studio donnera naturellement une tonalité particulière au film. Quelques jours après l’annonce d’EA, une bande-annonce interne du jeu Mass Effect annulé avait fuité, révélant ce que BioWare préparait avant l’arrêt du projet (regrets éternels).

Les fans pourront également participer

Plus original encore, les producteurs invitent les joueurs à envoyer photos, vidéos, cosplay, fan arts et souvenirs liés à BioWare, certains pouvant être intégrés au documentaire.

Muzyka et Zeschuk résument l’héritage du studio culte en une phrase : « Les meilleures histoires ne se terminent jamais vraiment. Elles vivent dans nos souvenirs. » En documentant involontairement les derniers mois de BioWare, Massive Effect a de fortes chances de devenir le témoignage définitif sur l’un des studios les plus influents du RPG occidental.