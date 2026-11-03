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KultureGeek Matériel Meta Quest 2 et Quest Pro : la fin des mises à jour est programmée pour mars 2027
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Meta Quest 2 et Quest Pro : la fin des mises à jour est programmée pour mars 2027

2 min.
3 Nov. 2026 • 12:40
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Une page importante de l’histoire de la réalité virtuelle chez Meta va bientôt se tourner. Le Quest 2 et le Quest Pro recevront leurs dernières évolutions fonctionnelles d’Horizon OS en mars 2027. Meta confirme que la version 213 constituera la dernière grande mise à jour destinée à ces deux casques.

Le Quest 2, commercialisé en octobre 2020 et écoulé à environ 20 millions d’exemplaires, aura ainsi bénéficié de plus de six années d’évolution logicielle. Le Quest Pro, lancé deux ans plus tard avec une déclinaison plus performante de la même architecture Snapdragon XR2, suivra exactement le même calendrier.

Les jeux et le multijoueur continueront de fonctionner

Cette échéance ne signifie pas que les casques deviendront inutilisables. Meta continuera de distribuer des correctifs de sécurité et des corrections critiques jusqu’en décembre 2027. Les utilisateurs pourront également acheter, télécharger et lancer les applications compatibles déjà présentes sur le Store.Meta Quest 2

Le multijoueur entre Quest 2, Quest Pro, Quest 3S et Quest 3 restera opérationnel. Les développeurs pourront même continuer à mettre à jour leurs titres existants, mais devront conserver une compatibilité avec l’ancien système. S’ils souhaitent abandonner ces appareils, Meta leur impose un préavis d’au moins 180 jours.

Meta prépare déjà l’après-Quest 2

Les nouvelles fonctions d’Horizon OS seront désormais réservées au Quest 3, au Quest 3S et aux appareils suivants. Ce basculement est déjà visible avec certaines nouveautés comme le clavier virtuel expérimental du Quest 3.

Meta prépare surtout ses VR Glasses de 100 grammes, attendues au printemps 2027. Le retrait progressif du Quest 2 marque donc moins la fin d’un écosystème qu’un passage de relais vers une génération de matériels beaucoup plus puissants, sur laquelle Meta veut désormais concentrer ses développements.

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