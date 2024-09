Meta officialise le Meta Quest 3S, un casque XR à 300 dollars

Le Meta Connect 2024 a donc commencé avec une belle annonce pour les petites bourses : Meta vient en effet de dévoiler le Meta Quest 3S, un nouveau casque de réalité mixte nettement plus abordable que tous ses concurrents directs puisque le prix de base ne dépassera pas les 300 dollars (sans doute 350 euros), soit 200 dollars de moins que le Quest 3.

Ce tarif plus que serré est obtenu grâce à quelques concessions techniques… finalement assez minimes au vu du tarif : le Quest 3S embarque 128 Go de stockage (256 Go pour 100 dollars de plus), un écran LCD (avec lentilles de Fresnel) de même résolution que celui du Quest 2 (1832×1920 pixels) et de même FoV (96H/90V), 8 Go de RAM, et le processeur Snapdragon XR Gen 2, identique donc à la puce du Quest 3 ! La partie AR est en outre de même calibre que sur le Quest 3 là encore. En bref, on a presque l’impression de se retrouver devant un modèle Meta Quest 2.5, le tout à un tarif réellement accessible à tous cette fois.

Outre le Quest 3S, Meta annonce arrêter la production du Quest 2 et du Quest Pro tout en diminuant le prix du Quest 3 dont la version 512 Go passe de 650 à 500 dollars. Mazette ! Et parce que décidément la firme de Zuckerberg est bien décidée à refourguer des Meta Quest 3/3S sous tous les sapins, les casques XR seront aussi proposés dans un pack comprenant le titre Batman : Arkham Shadows (previews très positives) ainsi que trois mois d’abonnement au service Quest+. N’en jetez plus.

Le Meta Quest 3S est en précommande dès aujourd’hui, les premières livraisons étant attendues pour le 15 octobre prochain.