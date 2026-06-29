A Township Tale ferme (de nouveau) ses serveurs : le RPG VR va disparaître du Meta Quest et du PCVR

Le jeu de rôle multijoueur A Township Tale s’apprête à quitter la réalité virtuelle. Le studio australien Alta a annoncé la fermeture définitive de ses services en ligne le 20 juillet 2026. À cette date, le titre ne pourra plus être téléchargé depuis le Meta Quest Store et son installateur PC VR sera également retiré.

Une aventure communautaire stoppée après plusieurs années

Lancé en pré-alpha en 2018 sur PC, puis arrivé sur Meta Quest en 2021, A Township Tale proposait aux joueurs de bâtir et faire prospérer un village abandonné. Artisanat, exploration, combat, collecte de ressources et organisation collective formaient le cœur d’une expérience pensée pour donner l’impression d’un vaste monde partagé.

Le jeu limitait pourtant ses serveurs à huit participants simultanés sur Quest et à quarante sur PC VR. Cette échelle réduite n’empêchait pas les communautés de créer des groupes durables, avec leurs propres règles, rôles et projets de construction.

Alta évoque un marché VR devenu trop difficile

Dans son message adressé aux joueurs, Joel van de Vorstenbosch, cofondateur et directeur technique d’Alta, explique que le studio a étudié plusieurs pistes pour maintenir le jeu en service, sans parvenir à une solution viable. « Nous avons été touchés par l’état de l’industrie de la VR d’une manière que nous n’avions pas anticipée », souligne-t-il.

Cette décision intervient quelques semaines après l’annulation de Reave, le second projet d’Alta, présenté comme un jeu multijoueur d’exploration de donjons. Le studio avait alors déjà invoqué des conditions de marché de plus en plus complexes.

La communauté restera en contact

Si les mondes de A Township Tale vont disparaître, ses espaces communautaires doivent rester ouverts. Le serveur Discord, le wiki, Reddit et d’autres plateformes continueront d’exister, avec une gestion appelée à devenir plus largement communautaire.

La fermeture de ce jeu coopératif souligne malheureusement la fragilité des jeux VR dépendants de services en ligne : même un univers largement apprécié des joueurs peut s’éteindre lorsque son modèle économique ne permet plus de financer l’infrastructure nécessaire à son fonctionnement. Et lorsqu’un petit studio est à la barre, les solutions s’amenuisent rapidement.