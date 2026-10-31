PUBG : Netflix prépare une série live-action avec Donald Glover

Netflix prépare une série en prises de vues réelles tirée de PUBG, avec Donald Glover aux commandes et devant la caméra. L’acteur, scénariste et réalisateur doit écrire, produire et réaliser le projet, tout en y tenant un rôle encore gardé secret. KRAFTON a officialisé le développement sans dévoiler de synopsis ni de calendrier de tournage.

Donald Glover cumule les responsabilités

Le projet réunit plusieurs structures autour de la franchise de battle royale. Donald Glover et son frère Stephen Glover sont annoncés comme scénaristes et producteurs exécutifs. Michael Schaefer représente NEON TV, tandis que Fam Udeorji intervient pour Gilga, la société créative fondée par Donald Glover. KRAFTON participe par l’intermédiaire de LV3H, avec Taeseok Jang et Sujin Lee à la production exécutive.

La présence de Donald Glover ne se limite donc pas à un nom placé en tête d’affiche. L’artiste s’est déjà fait remarquer pour la série Atlanta, qu’il a créée et dans laquelle il jouait, ainsi que pour ses rôles dans Community, Solo: A Star Wars Story et Mr. & Mrs. Smith. Son implication à tous les niveaux suggère que Netflix et KRAFTON cherchent une proposition d’auteur, plutôt qu’une simple transposition des parties de PUBG à l’écran.

L’annonce officielle de KRAFTON reste cependant très sobre. Elle ne précise ni le personnage joué par Donald Glover, ni le lieu de l’intrigue, ni la durée prévue des épisodes. Aucun autre membre de la distribution n’est nommé. Le projet est seulement présenté comme une série live-action en développement chez Netflix.

Adapter un jeu qui raconte peu

PUBG offre un terrain particulier pour une adaptation. Le jeu lancé en 2017 a contribué à populariser le battle royale moderne : des dizaines de participants sont largués sur une carte, récupèrent armes et équipements, puis s’affrontent dans une zone qui rétrécit. Cette mécanique produit des récits émergents à chaque partie, mais elle ne repose pas sur une campagne scénarisée ou sur des héros aussi identifiables que ceux de The Last of Us ou Fallout.

La série devra donc choisir ce que signifie exactement « adapter PUBG ». Elle pourrait construire une intrigue autour de la compétition, s’intéresser aux organisateurs du jeu fictif ou utiliser cet univers comme point de départ pour une histoire plus libre. KRAFTON n’a confirmé aucune de ces pistes. La marge de manœuvre est large, mais elle rend aussi le ton du projet impossible à deviner pour le moment.

Cette annonce s’inscrit dans une accélération générale des adaptations de jeux vidéo. Sony vient par exemple de lancer le développement d’un film tiré du jeu d’horreur indépendant Mouthwashing, tandis qu’un film Cyberpunk 2077 est en préparation chez Paramount. Netflix a lui aussi multiplié les adaptations, de l’animation aux productions en prises de vues réelles.

Une franchise immense, mais un projet encore au premier stade

PUBG constitue un actif majeur pour KRAFTON. Son succès a donné naissance à PUBG Mobile et à un ensemble de projets regroupés autour de la licence, bien au-delà du jeu original devenu gratuit. Une série Netflix peut toucher un public qui connaît le nom et l’iconographie de PUBG sans nécessairement pratiquer le battle royale.

La prudence reste de mise sur l’avancement. L’expression « en développement » indique qu’une équipe créative est attachée au projet, pas que le tournage est imminent. Netflix n’a communiqué ni date de sortie, ni nombre d’épisodes, ni territoire de production. L’élément ferme est l’engagement de Donald Glover comme réalisateur, scénariste, producteur exécutif et acteur, aux côtés de Stephen Glover et des producteurs de KRAFTON, NEON TV et Gilga.