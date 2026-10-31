TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Culture Geek PUBG : Netflix prépare une série live-action avec Donald Glover
Culture Geek

PUBG : Netflix prépare une série live-action avec Donald Glover

4 min.
31 Oct. 2026 • 11:22
0

Netflix prépare une série en prises de vues réelles tirée de PUBG, avec Donald Glover aux commandes et devant la caméra. L’acteur, scénariste et réalisateur doit écrire, produire et réaliser le projet, tout en y tenant un rôle encore gardé secret. KRAFTON a officialisé le développement sans dévoiler de synopsis ni de calendrier de tournage.

PUBG

Donald Glover cumule les responsabilités

Le projet réunit plusieurs structures autour de la franchise de battle royale. Donald Glover et son frère Stephen Glover sont annoncés comme scénaristes et producteurs exécutifs. Michael Schaefer représente NEON TV, tandis que Fam Udeorji intervient pour Gilga, la société créative fondée par Donald Glover. KRAFTON participe par l’intermédiaire de LV3H, avec Taeseok Jang et Sujin Lee à la production exécutive.

La présence de Donald Glover ne se limite donc pas à un nom placé en tête d’affiche. L’artiste s’est déjà fait remarquer pour la série Atlanta, qu’il a créée et dans laquelle il jouait, ainsi que pour ses rôles dans Community, Solo: A Star Wars Story et Mr. & Mrs. Smith. Son implication à tous les niveaux suggère que Netflix et KRAFTON cherchent une proposition d’auteur, plutôt qu’une simple transposition des parties de PUBG à l’écran.

L’annonce officielle de KRAFTON reste cependant très sobre. Elle ne précise ni le personnage joué par Donald Glover, ni le lieu de l’intrigue, ni la durée prévue des épisodes. Aucun autre membre de la distribution n’est nommé. Le projet est seulement présenté comme une série live-action en développement chez Netflix.

Adapter un jeu qui raconte peu

PUBG offre un terrain particulier pour une adaptation. Le jeu lancé en 2017 a contribué à populariser le battle royale moderne : des dizaines de participants sont largués sur une carte, récupèrent armes et équipements, puis s’affrontent dans une zone qui rétrécit. Cette mécanique produit des récits émergents à chaque partie, mais elle ne repose pas sur une campagne scénarisée ou sur des héros aussi identifiables que ceux de The Last of Us ou Fallout.

La série devra donc choisir ce que signifie exactement « adapter PUBG ». Elle pourrait construire une intrigue autour de la compétition, s’intéresser aux organisateurs du jeu fictif ou utiliser cet univers comme point de départ pour une histoire plus libre. KRAFTON n’a confirmé aucune de ces pistes. La marge de manœuvre est large, mais elle rend aussi le ton du projet impossible à deviner pour le moment.

Cette annonce s’inscrit dans une accélération générale des adaptations de jeux vidéo. Sony vient par exemple de lancer le développement d’un film tiré du jeu d’horreur indépendant Mouthwashing, tandis qu’un film Cyberpunk 2077 est en préparation chez Paramount. Netflix a lui aussi multiplié les adaptations, de l’animation aux productions en prises de vues réelles.

Une franchise immense, mais un projet encore au premier stade

PUBG constitue un actif majeur pour KRAFTON. Son succès a donné naissance à PUBG Mobile et à un ensemble de projets regroupés autour de la licence, bien au-delà du jeu original devenu gratuit. Une série Netflix peut toucher un public qui connaît le nom et l’iconographie de PUBG sans nécessairement pratiquer le battle royale.

La prudence reste de mise sur l’avancement. L’expression « en développement » indique qu’une équipe créative est attachée au projet, pas que le tournage est imminent. Netflix n’a communiqué ni date de sortie, ni nombre d’épisodes, ni territoire de production. L’élément ferme est l’engagement de Donald Glover comme réalisateur, scénariste, producteur exécutif et acteur, aux côtés de Stephen Glover et des producteurs de KRAFTON, NEON TV et Gilga.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Assassin Creed 2 Ezio Geekeries

La série Assassin’s Creed de Netflix progresse enfin, 5 ans après son annonce

Sandman saison 2 Geekeries

The Sandman : premier trailer pour la seconde et ultime saison de la série Netflix

The Witcher Saison 4 Liam Hemsworth Geralt de Riv Geekeries

The Witcher : la cinquième et dernière saison de la série Netflix serait repoussée à 2027

Netflix Logo Smartphone Hors-Sujet

Netflix veut racheter Warner Bros et prépare son offre

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

agent avec lunettes infra rouge

Un phototransistor transforme l’infrarouge en lumière visible à seulement 1,4 V

31 Oct. 2026 • 12:48
0 Matériel

Des chercheurs ont conçu un phototransistor capable de détecter une lumière infrarouge extrêmement faible et d’alimenter...

Project_Suncatcher_Google_AI_satellite_TPU

Suncatcher : Google reçoit sa première réponse d’IA calculée en orbite

31 Oct. 2026 • 11:37
0 Science

Google a reçu une première réponse produite par son matériel d’intelligence artificielle en orbite. Le prototype de...

Amazon Prime Video Logo

Amazon Prime Video devient rentable et génère des dizaines de milliards de dollars

30 Oct. 2026 • 20:36
1 Business

Andy Jassy, le patron d’Amazon, affirme que Prime Video est désormais une activité rentable à part entière, avec un...

Disney Plus Logo Marvel

Disney+ rétablit le HDR en France, mais il y a des incompatibilités

30 Oct. 2026 • 19:49
0 Internet

Après le retour progressif de la 4K en août, Disney+ remet enfin le HDR (HDR10) à disposition des abonnés français. La...

Mama Bear

Mama Bear : après Obsession, Curry Barker revient à l’horreur sur YouTube avec un court cauchemardesque

30 Oct. 2026 • 18:55
0 Geekeries

Quelques mois après l’impressionnant succès d’Obsession, Curry Barker retrouve le format qui l’avait fait connaître....

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iPhone Duo et écrans cassés (Crackgate) : les Apple Store reçoivent des consignes

iPhone Duo et écrans cassés (Crackgate) : les Apple Store reçoivent des consignes

31 Oct. 2026 • 8:00

image de l'article Apple confirme la bêta d’iOS 27.3 pour la semaine prochaine

Apple confirme la bêta d’iOS 27.3 pour la semaine prochaine

31 Oct. 2026 • 7:00

image de l'article Apple alerte une nouvelle vague de victimes de logiciels espions

Apple alerte une nouvelle vague de victimes de logiciels espions

30 Oct. 2026 • 20:54

image de l'article Formule 1 : Apple TV pourrait conserver les droits après 2030

Formule 1 : Apple TV pourrait conserver les droits après 2030

30 Oct. 2026 • 20:17

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site