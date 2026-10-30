Mouthwashing : Sony prépare un film adapté du jeu vidéo horrifique indé

Après avoir marqué les joueurs avec son atmosphère étouffante et son récit particulièrement dérangeant, Mouthwashing va tenter sa chance au cinéma. Sony Pictures a acquis les droits d’adaptation du jeu développé par Wrong Organ, avec Karyn Kusama à la réalisation. La cinéaste connaît bien le registre horrifique puisqu’elle a notamment signé Jennifer’s Body et The Invitation.

Le scénario sera écrit par Matt Manfredi et Phil Hay, déjà collaborateurs de Kusama sur The Invitation. Scott Derrickson, réalisateur de Sinister et The Black Phone, participera quant à lui au projet comme producteur. Une équipe particulièrement rompue au cinéma d’horreur donc, à l’heure où Sony multiplie les adaptations vidéoludiques, de Until Dawn à Metal Gear Solid.

Un huis clos spatial psychologique et cauchemardesque

Sorti sur PC en 2024, Mouthwashing suit les cinq membres d’équipage du Tulpar, un cargo spatial condamné après un accident. Isolés, privés de tout espoir de secours et progressivement confrontés à la faim comme à leurs propres traumatismes, les survivants sombrent dans une réalité de plus en plus instable.

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Le titre privilégie l’horreur psychologique, et les images surréalistes aux traditionnels enchaînements de jumpscares. Cette identité très marquée pourrait offrir au film une tonalité sensiblement différente du récent succès cinématographique de Resident Evil, également produit par Sony.

Le jeu arrive justement sur consoles

Aucune date de sortie ni aucun casting n’ont encore été annoncés pour ce long-métrage. L’annonce coïncide toutefois avec l’arrivée de Mouthwashing sur PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One et Nintendo Switch, après deux années d’exclusivité PC (via Steam). Le jeu rejoint également le Game Pass.

Sony récupère donc une licence encore jeune, mais déjà dotée d’une identité visuelle et narrative extrêmement reconnaissable. Pour l’adaptation, tout l’enjeu sera de conserver cette lente descente aux enfers et d’éviter les codes du film d’horreur « conventionnel ».