Un film Metal Gear Solid est en préparation chez Sony

Après près de 40 ans d’existence en jeu vidéo, la franchise Metal Gear Solid n’a jamais été portée à l’écran. Sony Pictures et Columbia viennent de choisir Zach Lipovsky et Adam B. Stein pour relever ce défi en annonçant un film. Zach Lipovsky et Adam B. Stein sont les réalisateurs de Final Destination : Bloodlines.

Metal Gear Solid au cinéma

Le choix n’est pas anodin : Zach Lipovsky et Adam B. Stein ont prouvé leur capacité à ressusciter commercialement une franchise qui pouvait sembler épuisée. C’est précisément ce que représente Metal Gear Solid au cinéma, une saga d’action et d’infiltration signée Hideo Kojima dans laquelle les joueurs cherchent à neutraliser une arme capable de lancer des frappes nucléaires.

« En tant que fans de longue date du jeu, nous sommes ravis et honorés de donner vie aux personnages emblématiques et à l’univers inoubliable de Hideo Kojima », a déclaré le duo de réalisateurs. « C’est un honneur pour nous de collaborer avec l’incroyable équipe de direction de Sony. Au cours de l’année écoulée, en travaillant avec plusieurs équipes de Sony, nous avons été impressionnés par le niveau de créativité, de réflexion et de passion qui se dégageait de chaque conversation ». La production sera assurée par Avi Arad et Ari Arad.

L’accord signé avec Sony couvre l’ensemble des labels du studio. Leur société Wonderlab, actuellement en phase de recrutement de son équipe dirigeante, ciblera des films « sauvagement amusants, commerciaux, portés par les personnages et inclassables dans les genres ». Parmi les autres projets déjà annoncés : un film d’animation Venom pour Sony Pictures Animation et The Earthling, un concept de science-fiction original développé avec les producteurs Eric Heisserer et Scott Glassgold.

Sanford Panitch, président du Motion Picture Group de Sony Pictures, les qualifie de « maîtres des visuels et du suspense et deux des réalisateurs/producteurs les plus impressionnants qui travaillent aujourd’hui ».

Les jeux vidéo sont à l’honneur

Il n’y a pour l’instant aucune information plus précise sur le film Metal Gear Solid. Il n’est pas indiqué si le scénario se basera sur celle de l’un des jeux ou non. Zéro information également concernant le casting. On rappellera toutefois qu’il y a déjà eu des tentatives de films Metal Gear Solid dans le passé, notamment un projet avec Oscar Isaac. Mais ils n’ont finalement jamais été jusqu’au bout. À voir ce qu’il se passera cette fois-ci.

En tout cas, on peut voir qu’Hollywood mise de plus en plus sur les adaptations de jeux vidéo en films. Il y a déjà eu des adaptations de Resident Evil, Minecraft, Super Mario, Borderlands, Uncharted, Sonic et plus encore. Il y a également d’autres projets en préparation, dont le film The Legend of Zelda qui sortira en 2027, un film Death Stranding ou encore un film Elden Ring.

On peut également parler des séries, dont The Last of Us et Fallout. Autant dire qu’il ne faudra pas s’étonner de voir d’autres licences au cinéma ou à la télévision à l’avenir.