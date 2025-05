Elden Ring : l’adaptation en film sera réalisée par Alex Garland (Ex Machina, 28 ans plus tard)

Une adaptation cinématographique du célèbre jeu vidéo Elden Ring (sorti en 2022) est officiellement en préparation depuis plusieurs mois et l’on connait désormais le nom du réalisateur. Le studio A24, qui assurera la production du film, a confirmé au site Deadline que le métrage sera écrit et réalisé par Alex Garland (Ex Machina, Annihilation, Civil War, 28 ans plus tard). Longtemps à l’état de rumeur, le projet est désormais confirmé et s’annonce déjà comme une exception dans la liste des adaptations de jeu vidéo. Il est en effet extrêmement rares que ces adaptations soient dirigées par un réalisateur reconnu voire acclamé.

L’univers sombre et fantastique d’Elden Ring sera ainsi porté à l’écran et l’on se souvient que le jeu lui-même avait profité de la collaboration avec George R.R. Martin, le créateur de Game of Thrones. Elden Ring et les créateurs de prestige, ce n’est donc pas une nouveauté. Pour rappel, l’action d’Elden Ring se déroule dans les vastes Terres Intermédiaires, où les joueurs doivent rassembler des runes capables de façonner la réalité pour devenir le Seigneur d’Elden. Le jeu de From Software (édité par Bandai Namco) a rencontré un immense succès critique et commercial à sa sortie, et a été largement salué pour la beauté de son monde ouvert , la qualité des combats et sa richesse narrative. Le jeu s’est depuis enrichi d’une extension intitulée Shadow of the Erdtree et sortira bientôt sur la Switch 2 accompagné d’un spin-off multijoueur nommé Nightreign.