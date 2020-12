Oscar Isaac sera Solid Snake dans le film Metal Gear Solid

Le film Metal Gear Solid de Sony a trouvé son Solid Snake : ce sera Oscar Isaac. Jordan Vogt-Roberts va s’occuper de la réalisation. Il a notamment réalisé les films The Kings of Summer et Kong: Skull Island.

Le film, dans les cartons depuis 2017, se base sur la franchise de jeu vidéo Metal Gear, créée par Hideo Kojima. Elle a vu le jour pour la première fois en 1987 sur MSX2 et sur NES. Le scénario du film est écrit par Derek Connolly. Avi Arad est le producteur.

Avant d’être Solid Snake dans le film Metal Gear Solid, Oscar Isaac a tourné dans plusieurs films. Il a notamment été Poe Dameron dans les derniers Star Wars. Il a également joué dans Drive, Ex machina, Annihilation et X-Men: Apocalypse pour ne citer qu’eux.

Pour la petite information, Oscar Isaac avait déclaré en 2019 être partant pour incarner Solid Snake dans un film Metal Gear Solid. Le réalisateur Jordan Vogt-Roberts avait indiqué être ouvert à l’idée. Et voilà où nous en sommes aujourd’hui.

Les détails sont plus que flous sur le film pour l’instant. Nous ne connaissons ni l’intrigue ni le reste du casting. À voir maintenant Sony va réussir à séduire les fans de la franchise de Hideo Kojima. Ce sera un pari risqué parce qu’elle comprend beaucoup d’adeptes.