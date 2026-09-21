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KultureGeek Culture Geek Resident Evil : le nouveau film de Zach Cregger pulvérise les records de la saga au box-office
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Resident Evil : le nouveau film de Zach Cregger pulvérise les records de la saga au box-office

2 min.
21 Sep. 2026 • 15:30
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Le retour de Resident Evil au cinéma dépasse largement les attentes de Sony Pictures. Sorti le 18 septembre, le reboot réalisé par Zach Cregger a récolté 60 millions de dollars en Amérique du Nord dès son premier week-end. Avec 108,3 millions de dollars de recettes mondiales, le film signe un démarrage historique pour la franchise horrifique de Capcom.

Un premier week-end record pour Resident Evil

Le précédent record appartenait à Resident Evil: Afterlife, qui avait engrangé environ 26 millions de dollars lors de son lancement américain en 2010. La nouvelle adaptation fait donc plus que doubler cette performance.

Zach Cregger dépasse également son propre record : son précédent long-métrage, Weapons, avait débuté à 43 millions de dollars sur le marché nord-américain en 2025.

Le cinéaste semble avoir réussi son pari en proposant une histoire originale dans l’univers de Resident Evil. Austin Abrams y incarne un coursier médical confronté à une épidémie cauchemardesque à Raccoon City.

La franchise Resident Evil retrouve une dynamique favorable

Les critiques positives et le bouche-à-oreille contribuent à ce démarrage, tout comme une campagne promotionnelle insistant sur le nom du réalisateur de Barbarian et Weapons.

Le cinéma profite également du regain d’intérêt pour les jeux de Capcom. Sorti en février, Resident Evil Requiem a prolongé cette dynamique, tandis que l’éditeur poursuit sa stratégie de remakes de Resident Evil. Une nouvelle version de Code Veronica est notamment attendue en 2027.

Zach Cregger a déjà exprimé son intérêt pour un éventuel deuxième film, sans qu’une suite soit officiellement annoncée. Son agenda comprend également le projet de science-fiction horrifique The Flood et un préquel de Weapons.

Avec ce lancement, Resident Evil retrouve donc une visibilité cinématographique considérable. Reste à savoir si les prochaines semaines permettront au film de transformer ce démarrage exceptionnel en un véritable succès sur la durée.

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