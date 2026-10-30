Mistral Large 4 devient téléchargeable, avec une licence encadrant les hébergeurs

Mistral franchit une nouvelle étape avec Large 4, son modèle d’intelligence artificielle géant surnommé Le Chonk. Depuis hier, les entreprises et les développeurs peuvent télécharger cette IA française, l’adapter à leurs besoins et la faire fonctionner sur leurs propres serveurs. Une ouverture stratégique pour Mistral, qui entend notamment séduire les organisations soucieuses de protéger leurs données, tout en renforçant les capacités de son modèle dans la programmation et la cybersécurité.

Une IA puissante qui n’a plus besoin des serveurs de Mistral

Lors de la présentation de Large 4 début octobre, Mistral avait promis de rendre son modèle accessible au téléchargement avant la fin du mois. C’est désormais chose faite. Ses poids, autrement dit les données qui déterminent son fonctionnement après l’entraînement, sont disponibles sur la plateforme Hugging Face.

Pour les entreprises, cette publication change considérablement les possibilités d’utilisation. Elles peuvent installer le modèle dans leurs propres infrastructures, le personnaliser avec leurs données internes et développer des applications sans envoyer systématiquement leurs informations vers les serveurs de Mistral. Un avantage particulièrement important pour les banques, les administrations ou les entreprises industrielles qui manipulent des données confidentielles.

Cette indépendance constitue l’un des principaux arguments commerciaux du groupe français, face aux fournisseurs d’IA qui privilégient l’accès à leurs modèles par des services en ligne.

Large 4 n’a cependant rien d’une petite IA que l’on installe sur un ordinateur classique. Avec quelque 1 000 milliards de paramètres, il fait partie des modèles les plus imposants du marché. Son architecture permet de ne mobiliser qu’une fraction de ces paramètres à chaque traitement pour limiter les ressources nécessaires, mais son exploitation reste destinée à des infrastructures informatiques puissantes.

Le modèle peut analyser aussi bien du texte que des images, travailler sur de longs documents et accomplir des tâches complexes en plusieurs étapes. Mistral l’a entièrement entraîné dans ses centres de données européens, avec plusieurs milliers de puces Nvidia.

La cybersécurité devient un argument majeur pour Mistral

L’entreprise française ne cherche pas uniquement à rivaliser avec les autres géants de l’IA sur leurs performances générales. Elle met désormais particulièrement en avant la capacité de Large 4 à aider les spécialistes de la cybersécurité.

Le modèle peut notamment examiner du code informatique pour rechercher des vulnérabilités, analyser des incidents et proposer des corrections. Il peut également assister les équipes de sécurité confrontées à de grandes quantités de journaux techniques, afin de repérer plus rapidement les comportements suspects.

Ces capacités intéressent déjà plusieurs acteurs du secteur. L’ENISA, l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité, expérimente notamment Large 4 pour identifier des failles, auditer du code et analyser des journaux de sécurité. Orange Cyberdefense, Cisco et CrowdStrike figurent également parmi les organisations qui travaillent avec Mistral autour de ces usages.

L’enjeu dépasse la simple automatisation des audits. Alors que les cybercriminels peuvent eux-mêmes utiliser l’intelligence artificielle pour accélérer leurs opérations, les défenseurs cherchent à disposer d’outils capables de réagir plus rapidement. Plusieurs grandes entreprises technologiques ont d’ailleurs récemment appelé à renforcer la défense collective face aux cyberattaques assistées par IA.

Mais rendre accessible une IA aussi performante soulève également des questions de sécurité. Mistral reconnaît que certaines capacités pourraient être détournées à des fins offensives. Le groupe affirme avoir renforcé les protections de sa version publique et réserve une variante spécialisée dans les tests d’intrusion à des partenaires sélectionnés, soumis à des contrôles et à des engagements contractuels.

Trois semaines supplémentaires pour améliorer le code et le raisonnement

La version désormais téléchargeable n’est pas exactement celle présentée au début du mois. Mistral a poursuivi son entraînement pendant trois semaines, en concentrant notamment ses efforts sur la programmation et la résolution de problèmes complexes.

Les progrès annoncés sont importants. Sur Terminal-Bench 4, un test évaluant la capacité d’une IA à accomplir des tâches de développement dans un terminal informatique, Large 4 atteint désormais 41 % de réussite, contre 28 % pour sa préversion. Le modèle produit également des réponses en utilisant 30 % de tokens en moins, ce qui peut réduire les coûts d’exploitation.

L’objectif est de rendre les agents de programmation plus efficaces. Plutôt que de se limiter à suggérer quelques lignes de code, ces systèmes peuvent parcourir un projet, identifier un dysfonctionnement, modifier plusieurs fichiers et vérifier le résultat de leurs interventions.

Mistral propose aussi différents niveaux de raisonnement pour adapter la puissance mobilisée à la difficulté des tâches. Le développeur peut ainsi privilégier des réponses rapides pour les demandes courantes ou laisser davantage de ressources au modèle lorsqu’un problème exige une analyse approfondie.

Une ouverture généreuse, mais pas sans conditions commerciales

Si Mistral permet désormais de télécharger et de modifier Large 4, son ouverture s’accompagne d’une restriction importante. Le modèle est distribué sous la Mistral Ecosystem Open-Weight License, une licence dérivée de MIT qui autorise les usages commerciaux, la personnalisation et la redistribution.

Les entreprises qui utilisent l’IA pour leurs propres applications peuvent donc l’exploiter sans devoir acheter une licence spécifique. En revanche, les sociétés proposant des modèles d’IA à des tiers sous forme de service doivent obtenir un accord commercial distinct auprès de Mistral avant d’utiliser Large 4 commercialement.

Cette distinction permet au groupe français de favoriser l’adoption de sa technologie tout en encadrant son exploitation par des fournisseurs de services d’IA concurrents. Elle illustre également les différentes approches qui se développent parmi les acteurs favorables aux modèles d’IA ouverts.

Pour les développeurs qui ne souhaitent pas gérer leur propre infrastructure, Large 4 reste accessible directement depuis les services de Mistral. Les nouveaux tarifs de son API sont fixés à 0,70 dollar par million de tokens en entrée et 2,10 dollars par million de tokens générés. Les entrées déjà mises en cache bénéficient d’un tarif réduit à 0,07 dollar par million de tokens.