Mozilla choisit l’IA française Mistral pour l’inclure dans Firefox

Mozilla intègre les modèles IA de la société française Mistral à Smart Window, le nouvel assistant de navigation intégré à Firefox. La fonctionnalité arrive en bêta en France et en Amérique du Nord, avec Mistral Small 4 parmi les modèles proposés aux utilisateurs.

Mistral Small 4 arrive dans Firefox

Smart Window vise à accompagner les utilisateurs dans leurs recherches directement depuis Firefox. L’assistant peut analyser des recherches complexes, retrouver une page consultée précédemment et exploiter les informations présentes dans les onglets ouverts. Mozilla a sélectionné Mistral Small 4 après avoir évalué ses performances, notamment sur les usages multilingues.

Cette intégration ne transforme toutefois pas Mistral en unique moteur IA de Firefox. Smart Window conserve plusieurs modèles parmi lesquels l’utilisateur peut choisir, tandis que les personnes plus expérimentées peuvent également connecter leur propre modèle. Mistral Small 4 constitue ainsi une option supplémentaire dans une architecture conçue pour laisser le choix du fournisseur.

Mozilla a récemment proposé Firefox 155, incluant Smart Window en France avec une prise en charge du français. Le Royaume-Uni et l’Allemagne doivent rejoindre le dispositif plus tard dans l’année, selon l’annonce commune de Mistral et de Mozilla.

Mozilla met l’accent sur la confidentialité

Le partenariat repose aussi sur les engagements des deux entreprises concernant les données des utilisateurs. Mozilla indique que les conversations avec Smart Window ne sont pas enregistrées par défaut sur ses serveurs, tandis que Mistral s’engage à ne conserver aucune donnée liée aux échanges avec son modèle IA.

Mozilla veut par ailleurs conserver le contrôle du fonctionnement de l’assistant. L’utilisateur peut changer de modèle depuis les paramètres de Firefox ou directement pendant une conversation, et peut désactiver les fonctions de Smart Window. Les modèles disponibles peuvent également évoluer au fil des évaluations réalisées par l’équipe de Firefox.

Pour Mistral, l’accord représente aussi une nouvelle porte d’entrée vers le grand public. La start-up française, historiquement très présente sur le marché professionnel, pourra ainsi proposer ses modèles aux utilisateurs de Firefox, tandis que Mozilla ajoute une solution européenne à son écosystème d’IA.