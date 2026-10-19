Nvidia lance Nemotron 3.5, des modèles IA ouverts capables de faire tourner des agents directement sur les PC

Nvidia élargit son offensive dans l’intelligence artificielle au-delà des GPU avec Nemotron 3.5, une nouvelle famille de modèles ouverts conçus pour alimenter des agents autonomes. La gamme couvre aussi bien les infrastructures d’entreprise que les PC capables d’exécuter l’IA localement, sans transmettre systématiquement les données vers le cloud.
Le modèle phare, Nemotron 3.5 Super VL, totalise 120 milliards de paramètres, dont 12 milliards seulement sont activés pour chaque token grâce à une architecture Mixture-of-Experts. Multimodal, Nemotron peut analyser texte, images, documents, graphiques ou vidéos et utiliser différents outils pour réaliser des tâches complexes.
Nvidia affirme que Super VL offre une précision comparable à son modèle Nemotron 3 Ultra tout en étant beaucoup plus compact. Une fois spécialisé ce dernier serait également capable de dépasser certains modèles propriétaires sur des tâches précises, mais ces résultats restent issus des propres benchmarks du constructeur. CrowdStrike, Salesforce, Ramp, EY ou encore Perplexity expérimentent déjà cette technologie.
Cette stratégie complète la plateforme de sécurité dédiée aux agents IA récemment dévoilée par Nvidia et renforce sa présence sur le marché des modèles ouverts, où Mistral AI et OpenAI proposent également leurs propres solutions.
Nvidia lance parallèlement Nemotron 3.5 Bolt 74B-A9B, optimisé pour tenir dans 24 Go de mémoire. Il peut effectuer localement des recherches, utiliser des outils, naviguer sur le Web ou générer du code sur les machines équipées de RTX Spark, les systèmes DGX Spark et certains PC GeForce RTX.
Un second modèle, Bolt E4B, encore plus léger avec une empreinte de 4 Go, cible les assistants conversationnels et les appareils embarqués. A noter que cette annonce suit de peu l’arrivée des nouveaux PC Windows RTX Spark.
Avec Nemotron 3.5, il semble donc que Nvidia cherche avant tout à verrouiller davantage son écosystème, du data center jusqu’au bureau de l’utilisateur. De quoi sérieusement inquiéter les géants de l’IA comme OpenAI ou Anthropic….
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Nscale vient d’essuyer un revers de taille au moment où l’entreprise britannique prépare son IPO (introduction en Bourse)....
Quatre agents IA basés sur Gemini 4 Argon, le nouveau modèle d’intelligence artificielle de Google, sont parvenus à vaincre...
Des chercheurs du JSK Robotics Laboratory de l’université de Tokyo propposent une nouvelle approche de la « robotique...
Les opérateurs européens Orange, Deutsche Telekom, Telefónica et Vodafone ont signé une lettre d’intention pour...
Jensen Huang, le patron de Nvidia, estime que l’intelligence artificielle va transformer l’ensemble des secteurs économiques. En...
19 Oct. 2026 • 16:00
19 Oct. 2026 • 15:23
19 Oct. 2026 • 14:40
19 Oct. 2026 • 13:15