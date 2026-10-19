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Nvidia lance Nemotron 3.5, des modèles IA ouverts capables de faire tourner des agents directement sur les PC

3 min.
19 Oct. 2026 • 19:08
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Nvidia élargit son offensive dans l’intelligence artificielle au-delà des GPU avec Nemotron 3.5, une nouvelle famille de modèles ouverts conçus pour alimenter des agents autonomes. La gamme couvre aussi bien les infrastructures d’entreprise que les PC capables d’exécuter l’IA localement, sans transmettre systématiquement les données vers le cloud.

Nemotron 3.5 Super VL vise les agents IA d’entreprise

Le modèle phare, Nemotron 3.5 Super VL, totalise 120 milliards de paramètres, dont 12 milliards seulement sont activés pour chaque token grâce à une architecture Mixture-of-Experts. Multimodal, Nemotron peut analyser texte, images, documents, graphiques ou vidéos et utiliser différents outils pour réaliser des tâches complexes.

Jensen Huang Nvidia

Nvidia affirme que Super VL offre une précision comparable à son modèle Nemotron 3 Ultra tout en étant beaucoup plus compact. Une fois spécialisé ce dernier serait également capable de dépasser certains modèles propriétaires sur des tâches précises, mais ces résultats restent issus des propres benchmarks du constructeur. CrowdStrike, Salesforce, Ramp, EY ou encore Perplexity expérimentent déjà cette technologie.

Cette stratégie complète la plateforme de sécurité dédiée aux agents IA récemment dévoilée par Nvidia et renforce sa présence sur le marché des modèles ouverts, où Mistral AI et OpenAI proposent également leurs propres solutions.

Des agents IA entièrement locaux sur les PC

Nvidia lance parallèlement Nemotron 3.5 Bolt 74B-A9B, optimisé pour tenir dans 24 Go de mémoire. Il peut effectuer localement des recherches, utiliser des outils, naviguer sur le Web ou générer du code sur les machines équipées de RTX Spark, les systèmes DGX Spark et certains PC GeForce RTX.

Un second modèle, Bolt E4B, encore plus léger avec une empreinte de 4 Go, cible les assistants conversationnels et les appareils embarqués. A noter que cette annonce suit de peu l’arrivée des nouveaux PC Windows RTX Spark.

Avec Nemotron 3.5, il semble donc que Nvidia cherche avant tout à verrouiller davantage son écosystème, du data center jusqu’au bureau de l’utilisateur. De quoi sérieusement inquiéter les géants de l’IA comme OpenAI ou Anthropic….

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