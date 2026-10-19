Transformers : ces deux robots se connectent par un câble pour changer de forme et travailler ensemble !

Des chercheurs du JSK Robotics Laboratory de l’université de Tokyo propposent une nouvelle approche de la « robotique reconfigurable« . Baptisé TwinX, leur système associe deux robots identiques capables de se réunir pour former une seule machine, puis de se séparer tout en restant reliés par un câble.

Deux robots capables de former plusieurs machines

TwinX repose sur deux plateformes équipées de roues et de jambes articulées, WiXus-Blue et WiXus-Red. Un câble motorisé relie en permanence les deux unités. Lorsque ce dernier est enroulé, il rapproche les robots jusqu’à l’engagement de quatre broches dans leurs interfaces d’arrimage.

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En choisissant différentes faces de connexion, l’ensemble change radicalement de fonction. Ce robot peut ainsi devenir un quadrupède capable de progresser dans l’herbe, de descendre des marches ou de franchir une bordure, adopter une configuration à quatre roues orientables, ou bien encore se transformer en une plateforme mobile disposant de deux bras. Cette approche « Transformers » s’inscrit dans la même lignée que des travaux récents sur les robots modulaires capables de changer de morphologie.

Le câble reste utile lorsque les robots se séparent

L’idée la plus originale apparaît toutefois une fois les deux unités désolidarisées. Au lieu de devenir inutile, le câble permet aux robots de coopérer à distance. Les deux robots peuvent alors encercler un objet, l’accrocher ou transmettre une force d’une machine à l’autre. Une unité peut ainsi contribuer physiquement à stabiliser ou soutenir son partenaire.

Le rapprochement peut également être automatisé : l’un des robots repère l’autre grâce à un marqueur visuel, ajuste sa position puis le câble termine l’arrimage. Le mode quadrupède s’appuie pour sa part sur une méthode d’apprentissage par renforcement entraînée en simulation.

TwinX rejoint ainsi une tendance plus large de la robotique moderne consistant à faire collaborer plusieurs robots directement, avec ici un aspect modulaire plutôt inhabituel.